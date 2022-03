València recupera 42 milions d’euros d’impagaments d’impostos en cinc anys

L’Ajuntament de València ha recuperat del frau fiscal, des de l’any 2016, més de 42 milions d’euros. Una xifra, que tal com va explicar dimarts el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en una compareixença pública en què va donar a conéixer les dades del Pla d’Inspecció Municipal de l’any 2021, “s’ha pogut incorporar als pressupostos municipals, i s’ha destinat a sufragar serveis públics i costejar inversions de l’Ajuntament per a millorar la ciutat”.

Segons va informar el regidor “anteriorment aquests diners es deixaven perdre per l’Ajuntament, perquè hi havia una absència completa d’inspecció al voltant dels tributs locals”.

Pel que fa a l’any 2021, la quantitat recuperada ha ascendit a 6.201.520 euros, “una xifra inferior a la d’anys anteriors, a conseqüència de la sentència dictada pel Tribunal Constitucional pel que fa a l’ingrés de la plusvàlua per part dels ajuntaments, que perdran al voltant del 35% dels ingressos que generava aquest concepte”, va assenyalar Sanjuán.

Si es desglossen els resultats del Pla d’Inspecció de l’últim exercici, es pot observar que per irregularitats en la plusvàlua s’ha recuperat 1,2 milions d’euros, la qual cosa suposa el 19% del total obtingut per les inspeccions. La sentència va provocar la devolució de prop de tres milions d’euros en aquest concepte, i l’anul·lació d’expedients per un import pròxim a tres milions d’euros.

Destaquen altres ingressos com els relacionats amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), que té un percentatge de frau elevat, que ronda el 70% de les empreses inspeccionades, cosa que, segons Sanjuán, “avala la necessitat de continuar fent aquesta mena d’inspeccions”. S’han recaptat 2,1 milions d’euros per IAE, sobretot en empreses recreatives, hostalatge, transport i comerç. “Aquest concepte s’ha començat a inspeccionar des de l’arribada d’aquest nou govern, i ha permés recuperar més de 13 milions d’euros. A més ha augmentat en un 20% el nombre d’empreses que tributen, la qual cosa fa que cada vegada la tributació, a la ciutat de València, siga més justa i més ben repartida”, va subratllar Sanjuán.

S’han practicat liquidacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obra (ICIO), per un import de 1,9 milions d’euros, amb un percentatge de frau del 78%. Pel que fa a les taxes per ocupació del domini públic local, la recaptació ha sigut de 208.000 euros, un 3% del total recaptat.

El regidor d’Hisenda va anunciar que “des del servei d’Inspecció Tributària es treballa per a millorar la tributació de la taxa d’aprofitament especial del domini públic per a vehicles de mobilitat personal, en el que afecta les motos elèctriques de lloguer, ja que està resolent expedients de prop de 400.000 euros amb aquestes empreses”.

Aquestes empreses hauran de resoldre aquests expedients per a obtindre llicències per a operar els anys pròxims. Les sancions tributàries, sobre expedients que afecten l’IAE, han suposat prop de 800.000 euros, el 13% de l’import total recuperat pel consistori.

Per acabar, Sanjuán va anunciar que divendres la Junta de Govern aprovarà el Pla d’Inspecció per a l’any 2022, que pretén adaptar de manera definitiva la recaptació de la plusvàlua d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional. Quant a les taxes per ocupació del domini públic, s’inclourà la utilització de sòl, subsol i volada de la via pública per part d’empreses explotadores de serveis com el gas, l’electricitat, o les telecomunicacions.