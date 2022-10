València sabrà dijous si es converteix en la ciutat europea referent en polítiques verdes

La delegació valenciana, encapçalada per l’alcalde, Joan Ribó, està ja a Grenoble, actual capital verda europea. València, que es presenta per primera vegada a aquest guardó, ha preparat una candidatura basada en quatre eixos fonamentals: l’increment de la infraestructura verda i la promoció de la biodiversitat urbana, la missió climàtica i l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible i la recuperació de l’espai públic i l’alimentació sostenible vinculada a l’horta.

L’alcalde, Joan Ribó, agraeix el suport i la faena de totes les persones vinculades a la candidatura i considera que “nosaltres hem fet molt bona faena, no sols en la presentació o en les persones que han donat suport a la nostra candidatura, des del president del Govern, la ministra, el president de la Generalitat, tots els regidors de l’Ajuntament de València, sinó perquè també és un esforç que estem fent durant molt de temps en què València apareix com la capital verda o la capital de la mobilitat alternativa”.

L’alcalde es mostra il·lusionat amb les possibilitats de la ciutat i, per això, creu que “tota la faena que hem fet ens dona la possibilitat real i la gran il·lusió de poder vindre divendres amb la capitalitat europea verda d’enguany”.

Ribó encapçala la delegació valenciana que s’ha desplaçat a Grenoble. Juntament amb l’alcalde estan el vicealcalde, Sergi Campillo, el regidor Giuseppe Grezzi, i els responsables tècnics de l’Àrea d’Ecologia Urbana, que també participen en la defensa de la candidatura.

També hi estan presents la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i els regidors de l’equip de govern Carlos Galiana, Borja Sanjuán i Elisa Valía. Completen la delegació de València la regidora del Partit Popular, Paula Llobet, i el regidor de Ciutadans, Fernando Giner. A més, viatgen a Grenoble la vicerectora de la Universitat Politècnica, Débora Domingo, i una persona en representació del Consell de la Joventut de València.

Programa d’actes

El dijous 27 al matí, a partir de les 10.15, està previst que se celebre la defensa de la candidatura de València a la capitalitat verda europea. L’acte de defensa se celebra a porta tancada i sense la presència de càmeres. En aquest acte està prevista la intervenció de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i de dos responsables tècnics de la candidatura. També formen part de l’equip que defensa la candidatura de València, per respondre possibles preguntes o aclarir dubtes, el regidor Giuseppe Grezzi i la regidora Elisa Valía, entre altres.

Ja a la vesprada, a partir de les 18.00, està previst que se celebre en el Palau dels Esports de Grenoble la gala de lliurament dels guardons, un acte que es podrà seguir a València a través de la pàgina web https://bit.ly/3vy96i1 o des de l’Àgora situada a la plaça de l’Ajuntament.

A l’acte de l’Àgora està previst que assistisquen els regidors i regidores que no s’han desplaçat a Grenoble i està obert a tota la ciutadania. Es preveu que cap a les set de la vesprada se sàpia finalment si València detindrà la capitalitat verda europea del 2024. En cas que València s’alçara amb el guardó, l’alcalde, Joan Ribó, recollirà el distintiu.

Capitalitat verda europea

La capitalitat verda europea és un premi creat per la Comissió Europea el 2010 a què concorren els municipis europeus líders en les polítiques ambientals recollides en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, en el pacte verd europeu o en l’acord de París contra el canvi climàtic.

Les 14 ciutats europees que, fins ara, han aconseguit el guardó són Estocolm (Suècia), Hamburg (Alemanya), Vitòria, Nantes (França), Copenhaguen (Dinamarca), Bristol (el Regne Unit), Ljubljana (Eslovènia), Essen (Alemanya), Nimega (els Països Baixos), Oslo (Noruega), Lisboa (Portugal), Lahti (Finlàndia), Grenoble (França) i Tallinn (Estònia). Només una ciutat espanyola ha aconseguit fins ara el guardó: Vitòria l’any 2012. Independentment de la ciutat triada en l’edició d’enguany, la Comissió Europea premiarà una ciutat mediterrània del sud d’Europa, ja que tant Càller com València comparteixen característiques comunes com el seu caràcter mediterrani i meridional.

Aconseguir el guardó de capital verda europea, dotat amb 600.000 euros, implica superar un examen exhaustiu de la sostenibilitat de la ciutat per mitjà de 12 indicadors com l’aire, el soroll, els residus, l’aigua, la natura i la biodiversitat, els usos del sòl, l’ecoinnovació, la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació al canvi climàtic, la mobilitat, el rendiment energètic i la governança. La candidatura implica també presentar una trajectòria consolidada en polítiques de sostenibilitat mediambiental i disposar d’un projecte futur com a ciutat verda.

El lema del guardó és “Ciutats verdes: aptes per a la vida” i els objectius del premi són recompensar els esforços constants per aconseguir alts estàndards ambientals, encoratjar els compromisos públics ambiciosos i continus de millora ambiental i desenvolupament sostenible i proporcionar un model que servisca d’inspiració a altres capitals europees.

La corporació municipal va aprovar en ple el mes de febrer passat presentar la candidatura de València als guardons amb el suport de 31 dels 33 regidors i regidores de l’Ajuntament. El mes de maig passat, Brussel·les va comunicar a l’Ajuntament que acceptava la candidatura de València al guardó i, el mes de juliol passat, va anunciar que València es convertia en una de les dues finalistes, juntament amb Càller (Itàlia).