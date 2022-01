Veïns dels barris d'Orriols i Malva-rosa a València ixen al carrer per a exigir inversions i seguritat

Cartes reivindicatives dels veïns i veïnes de la Malva-rosa per a l’alcalde de València, Joan Ribó, i una concentració de protesta dels residents d’Orriols davant la Delegació del Govern que dirigeix Gloria Calero.

Tots dos barris han iniciat l’any nou igual que van acabar el 2021, amb mobilitzacions davant la lentitud en la posada en marxa de les millores promeses per les diferents autoritats polítiques en dues de les zones més abandonades de la ciutat, amb problemes de seguretat i tràfic de drogues derivats de l’històric dèficit d’inversions que han patit i de l’ocupació il·legal d’habitatges, especialment en el cas d’Orriols.

En concret, la plataforma Orriols en Lluita i l’associació de veïns del barri es van concentrar dijous a les 10.00 h a les portes de la seu de la Delegació del Govern situada en la plaça del Temple per protestar per la falta d’efectius policials i per la nul·la resposta de la delegada, Gloria Calera, a una petició de reunió de les entitats veïnals cursada fa dos mesos.

“Demanem una entrevista amb ella i no hem rebut cap resposta i encara que és veritat que es va crear un dispositiu especial entre Policia Nacional i Local, continua havent-hi molts dies, sobretot a les nits i festius, que no hi ha servei. Aquest Nadal ha tornat a ser terrible en el barri, perquè baixen els efectius i els delinqüents tornen a eixir al carrer”, explica Mari Carmen Tarín, portaveu de la plataforma.

Tarín comenta que també han enviat una carta a Ximo Puig i a Mónica Oltra, perquè “els problemes d’Orriols no solament concerneixen l’Ajuntament, totes les administracions s’hi han d’implicar, perquè és un barri que han deixat podrit i entre tots ara ens han de traure d’això”.

Precisament, la Federació d’Associacions Veïnals de València va denunciar fa poc les amenaces patides el 18 de gener passat per la presidenta de l’Associació Veïnal Orriols-Rascanya, Maika Barceiro, en els voltants de sa casa al barri d’Orriols, on resideix des de fa 45 anys, per denunciar i fer front a les situacions d’inseguretat que es viuen en l’entorn.

“Com a ciutadanes compromeses amb el moviment veïnal i amb una ciutat més solidària, és lamentable i preocupant que ens hàgem d’enfrontar a situacions d’aquestes característiques, davant les quals ens trobem indefenses. A més, el fet demostra que, malgrat l’esforç policial, les mesures adoptades no són prou, perquè continuen ocupats il·legalment un centenar d’habitatges que, segons constata el veïnat, són el caldo de cultiu de la delinqüència i de molts dels problemes d’aquesta zona”, lamenta en el seu escrit la Federació.

La plataforma ha convocat una cassolada el pròxim 26 de gener a les 19.00 h en la cruïlla del carrer de Sant Joan de la Penya amb el del Pare Viñas.

Una hora més tard de la concentració en la Delegació del Govern, membres de l’associació Amics de la Malva han presentat a la plaça de l’Ajuntament centenars de cartes reivindicatives escrites pels mateixos residents, que traslladaran a l’alcalde de València, Joan Ribó.

“Senyor alcalde de València: La Malva-rosa està farta d’anys de degradació i oblit. Per a aquest 2022 com a veí o veïna del barri vull una biblioteca i a l’avinguda les voreres són estretes”, relata una de les missives, com si es tractara d’una carta als Reis Mags.

El portaveu de l’associació, Pau Díaz, va comentar que el que exigeixen és “un barri digne, habitable i sense drogues, amb places dignes en compte de descampats, amb un centre cultural amb biblioteca i amb un urbanisme de qualitat”.