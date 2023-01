Veïns i ecologistes porten a la justícia l’ampliació del port de València i el trasllat de la terminal de creuers

La Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista, manté el seu ferm propòsit de no consentir “ni un sol acord de l’Autoritat Portuària de València (APV) relatiu al macroprojecte d’ampliació del port de València”.

En coherència amb aquesta línia d’oposició frontal a una infraestructura que aquesta plataforma ciutadana considera “innecessària, lesiva per al medi ambient, que destina recursos públics ingents que es lleven de necessitats més apressants i que devalua la imatge de la ciutat”, ha interposat aquesta setmana dos nous recursos contenciosos administratius contra els recents acords de l’APV.

En concret, un de relatiu a l’aprovació del projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord del port de València i, l’altre, contra la concessió administrativa a favor de Baleària per a la construcció i l’explotació d’una terminal pública de passatgers entre el moll de ponent i el moll espigó Túria nord del port de València.

Aquests recursos són independents del que es dirimeix en el Tribunal Superior de Justícia de Madrid sobre la condició d’òrgan substantiu del projecte, que de manera cautelar ja ha donat la raó a la plataforma ciutadana, cosa que ha paralitzat la tramitació del projecte.

A més, la Comissió Ciutat-Port, pel que fa a l’acord de concessió administrativa per a la construcció i explotació d’una terminal de passatgers, ha sol·licitat al tribunal que adopte la mesura cautelar de suspendre l’execució d’aquest acord, per mancar d’avaluació ambiental de cap mena i considerar que una probable sentència estimatòria perdria la seua eficàcia, atés que el bé jurídic que es pretén salvaguardar, això és, el medi ambient i la salut de la població dels barris pròxims, ja s’hauria vist perjudicat si les obres de la concessió seguiren avant. L’aprovació, a més, es va produir sense modificar la delimitació d’espais i usos portuaris, tal com demana en el seu informe la Direcció General de Costes.

Segons l’entitat, “s’exercita en aquest procés l’acció popular en assumptes mediambientals establida en la nostra legislació estatal a conseqüència de la incorporació de les directives europees (en particular, el Conveni d’Aarhus) sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient; i s’exercita així l’acció pública referida al risc de contaminació atmosfèrica i a l’avaluació d’impacte ambiental, matèries totes dues susceptibles d’impugnació mitjançant l’esmentada acció popular”.

Segons la Comissió Ciutat-Port, “l’APV pretén traslladar la ubicació de la terminal de passatgers des de l’ampliació nord, en el nou dic que ara es pretén reutilitzar per a generar una gran esplanada de contenidors (i l’adjudicació del qual ha sol·licitat la naviliera MSC), al sud, en el lloc on abans s’explotaven les drassanes d’Unión Naval de València SA (empresa pertanyent al Grupo Boluda), entre el moll de Ponent i el moll espigó Túria”. Tot això “en contradicció oberta amb la delimitació vigent d’espais i usos portuaris de València i així mateix el vigent pla director del port de València i sense avaluació ambiental”.

Aquest canvi d’ubicació i d’ús té “un efecte significatiu advers sobre el medi ambient, perquè al sud se situa el barri de Natzaret, sotmés des de fa molt temps a la pressió del port, i que per la nova ubicació patirà els impactes sobre l’atmosfera derivats de l’augment d’atracades de grans vaixells i de la mobilitat dels turistes de creuers en la visita de la ciutat”.

La Comissió Ciutat-Port, en el seu escrit d’interposició, denuncia que amb els seus acords l’APV “tracta de desordenar el procediment lògic, amb la conseqüència pràctica previsible que se sostraguen a l’obligació d’avaluació decisions que, considerades conjuntament, poden tindre repercussions importants sobre el medi ambient”.

Segons la Comissió Ciutat-Port, cal preguntar-se a més si l’APV ha atorgat la concessió “sense modificar el pla director d’infraestructures i la delimitació d’espais i usos portuaris per a consumar un fet amb caràcter previ a l’avaluació ambiental”. Aquesta actuació pot comprometre “l’adopció de mesures correctores i l’establiment de compensatòries que haurien d’anar a càrrec de l’explotador de la concessió”.

“Estem davant una decisió prèvia a l’avaluació ambiental, adoptada sense cap consideració a l’aspecte ambiental més significatiu de contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre els habitants del barri de Natzaret. La falta d’avaluació ambiental implica la nul·litat de ple dret de la concessió”, denuncia la plataforma.