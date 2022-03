Veïns de València al·leguen contra el pla especial sud del port que inclou la nova terminal de creuers sense informe ambiental

La plataforma ciutadana ‘El Litoral per al Poble’, en què estan integrades diverses associacions veïnals com la de Natzaret, han informat que divendres passat 11 de març van presentar al·legacions al pla especial de la zona sud del port de València a través del registre de la junta municipal del Marítim.

“Encara estan sense contestar les al·legacions que vam presentar l’any passat a l’Ajuntament, però sense el planejament aprovat l’Autoritat Portuària de València (APV) ja està fent obres des de novembre del 2021 en aquesta zona”, ha denunciat el portaveu de l’entitat, Julio Moltó.

Dilluns va finalitzar l’escàs termini de 30 dies per a presentar més al·legacions d’una tramitació que comença de nou. Tant la Federació d’Associacions Veïnals com l’associació de Natzaret val sol·licitar en el seu moment una ampliació de terminis per a al·legar a l’Ajuntament, però aquesta petició es va rebutjar: “Així es dificulta al màxim la participació ciutadana. Les associacions de veïns no tenim els mitjans i els recursos adequats per a consultar la nova documentació que diu l’Ajuntament que aporta el Port, per demanar assessorament independent, ni temps per a demanar les consultes i l’assessorament dels diferents serveis municipals, que paguem tots amb els nostres impostos”, ha criticat Moltó.

Segons el portaveu veïnal, el pla especial de la zona sud del port camufla el trasllat de la terminal de creuers del dic nord, on està actualment, al sud al costat de Natzaret sense una declaració d’impacte ambiental (DIA) que l’empare, i no recull la reivindicació ciutadana d’una desembocadura oberta a la mar del llit històric del riu Túria.

Per a portar avant l’operació de trasllat de la terminal del dic nord al sud, l’APV va aprovar una permuta de concessions en favor del navilier Vicente Boluda, un tràmit que després es va haver de rectificar després de sengles informes de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat. L’operació a més està sent objecte d’investigació del Tribunal de Comptes.

Moltó ha assegurat que el pla especial “tampoc resol la mobilitat per l’accés sud al port construït sense DIA sobre la platja de Natzaret el 1986 i per on passen totes les mercaderies, incloses les perilloses, que entren o ixen del port, i aquests trànsits es mesclaran amb aquesta nova terminal de creuers i formen una barrera per a l’accés per als vianants”.

A més, ha afirmat que el projecte ignora “l’emergència climàtica decretada pel govern d’Espanya, i no preveu la pujada del nivell de la mar i els impactes de fenòmens meteorològics extrems a conseqüència del canvi climàtic. De moment hi han presentat també al·legacions la Federació d’Associacions Veïnals i col·lectius i persones vinculades a la plataforma ‘El Litoral per al Poble’.