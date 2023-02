La venjança de l’exsogre del ionqui dels diners que va desfermar el cas Taula: “Em va dir que estava gravant diverses persones”

La declaració de l’empresari Mariano López, exsogre de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, era esperada com l’aigua en la sequera per les defenses en el judici de la peça dels zombis del cas Taula. Un perit contractat per la defensa d’Alfonso Rus, expresident popular de la Diputació de València, va detectar que tres dels fitxers d’àudio que va lliurar el 2014 a la diputada provincial d’Esquerra Unida llavors, Rosa Pérez Garijo (actual consellera de la Generalitat Valenciana) havien sigut esborrats.

Les deu hores d’enregistraments són la prova clau, entregada a la Fiscalia Anticorrupció, que van propiciar una instrucció dividida en quasi una desena de peces separades. La cadena de custòdia dels àudios s’ha convertit en l’objectiu prioritari de les defenses dels acusats, encara que la sentència del primer judici del cas Taula, que va condemnar el ionqui dels diners a quasi huit anys de presó per blanqueig i falsificació de document públic, va avalar de pla els registres sonors. Un judici en què Mariano López ja va declarar com a testimoni.

El sogre, que figura com a acusat en el pròxim judici de la causa, relatiu a la contractació irregular del centre d’atenció telefònica de la institució provincial, ha declarat que va entregar els àudios a Rosa Pérez Garijo per anar contra Benavent després que se separara de la seua filla. Amb plena naturalitat i a pocs metres del seu exgendre (situat en el banc dels acusats), Mariano López ha relatat una venjança que va donar inici a una marcocausa de corrupció i que, sense moure un dit, se’l va emportar a ell per davant. No obstant això, la seua declaració ha sembrat alguns dubtes.

El testimoni ha comparegut davant el tribunal per explicar l’origen dels àudios, que van arribar a la Fiscalia el 2014 i que contenien deu hores d’enregistraments fets per Marcos Benavent a càrrecs del PP i en què es parlava de comissions a canvi d’adjudicacions públiques i de repartiments de diners, entre altres tripijocs. “[Benavent] em va dir que estava gravant diverses persones”, ha assegurat el testimoni en declaracions recollides per Europa Press.

López ha explicat que sabia de l’existència dels enregistraments perquè li ho va dir el seu gendre llavors, cosa que no li va semblar “gens normal”. També ha afirmat que, una vegada es va separar de la seua filla, va revisar l’ordinador que estava en una casa de camp que també visitava el ionqui dels diners a l’estiu per si hi havia alguna cosa que poguera utilitzar contra ell. L’home va donar a la seua filla l’habitatge el 2009 quan encara no s’havia separat de Benavent.

Revisant l’ordinador, es va adonar que els enregistraments estaven en un disc dur extern permanent que “començava a fallar”: “Em vaig adonar que el disc dur fallava i abans que es perdera el que hi havia, pensant que podria haver-hi algun document que podria usar contra Benavent, vaig començar a salvar tot allò”, ha dit. Sobre el disc dur, ha afegit que se’l va deixar allí el seu exgendre: “Imagine que ni se’n devia recordar perquè funcionava malament i mai me’l va demanar (...) No tenia autorització per a veure el disc dur ni per a extraure la informació”, ha aclarit.

“Si Rosa Pérez l’implicava, jo hi estava conforme”

“Vaig salvar el que vaig poder i ho vaig passar a un llapis de memòria. Vaig veure els àudios i en vaig escoltar uns quants i el que vaig sentir em va semblar rellevant”, ha postil·lat. Després va tirar el disc dur al fem, encara que no recorda el moment exacte. “Se’n va anar al fem”, ha comentat, per a sorpresa del tribunal i de les defenses.

El testimoni ha afirmat que es va posar en contacte amb un conegut seu i aquest li va recomanar que parlara amb l’exdiputada i actual consellera Rosa Pérez, que en la seua declaració com a testimoni va dir que l’intermediari va ser l’exsecretari general d’Esquerra Republicana del País Valencià, Agustí Cerdà.

Així doncs, van quedar un dia i va parlar amb ella per comentar-li això dels enregistraments, “i no s’ho creia”. Un altre dia van quedar a Catarroja i li va posar els àudios, que després va gravar Pérez en el seu ordinador amb el seu consentiment.

“Si Rosa Pérez l’implicava, jo hi estava conforme. Volia que se’l denunciara. Jo sabia que hi havia aquests enregistraments, els vaig buscar i l’objectiu era que Rosa o la Fiscalia el denunciaren”, ha resumit.

Aquests enregistraments van ser posteriorment aportats per Rosa Pérez a la Fiscalia Anticorrupció en una memòria USB, i al testimoni li van requerir també el llapis de memòria i l’ordinador, “no el disc dur”, ha puntualitzat. Inicialment no li van preguntar per l’aparell en què estaven els enregistraments fins que va fer la seua compareixença formal i va manifestar que estaven en el disc extern. “I no recorde si va ser el fiscal o l’UCO que em van dir que me n’oblidara i em centrara en l’ordinador”, ha assenyalat.

Els pretesos zombis del PP

D’altra banda, en la sessió de dimarts ha comparegut, com a testimoni, l’ex-vicepresident de la Diputació de València Juan José Medina, que pretesament tenia com a assessor un dels acusats en el procediment, Juan Antonio Sanz Núñez. Ha indicat que aquest treballava per a l’empresa pública Imelsa, però estava en la zona de Diputació, encara que no ha pogut concretar si era assessor seu: “Ho desconec, però col·laborava amb mi en moltes qüestions i desenvolupava activitats”, ha manifestat.

Sobre això, ha assenyalat que parlava amb l’acusat en els corredors de la corporació provincial i li comentava que portava temes de xarxes socials. També el va veure alguna vegada en actes institucionals, ha assenyalat. “El veia tots els dies que anava a Diputació, estava en una taula. Jo coneixia els assessors del PP, però no tinc exactitud si era assessor meu o no”, ha insistit.

Durant la jornada de dimarts també han declarat diversos testimonis proposats per la defensa de l’acusat Francisco José Antequera, que figurava en Imelsa com a assessor d’Emilio Llopis, ex-cap de gabinet de Rus.

Entre ells, ha comparegut davant el tribunal una funcionària de la Diputació que va treballar com a administrativa amb el grup d’assessors de la Diputació entre els anys 2012 i 2015. Ha explicat que desenvolupava la seua faena en una sala gran i la seua taula estava al costat de la d’Antequera.

La testimoni ha indicat que Antequera tenia assignat un lloc permanent amb equip informàtic, “com tots els que hi treballaven”, ha manifestat. Així mateix, ha assenyalat que anava cada dia a la faena i el seu horari era de 8 a 14.30 o 15. Ha asseverat que cap assessor fitxava, “només els funcionaris”, i que Antequera s’ocupava de la comarca del Camp de Morvedre i contactava amb alcaldes per informar-los d’ajudes i subvencions.

Un altre testimoni, funcionari també en la Diputació des de l’any 2000, ha coincidit amb la seua companya i ha assegurat que Antequera tenia una taula en el despatx i un ordinador, i que hi anava a treballar. “Per a mi era com un assessor més”, ha asseverat.