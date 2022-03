Verònica Cantó, presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua: “Parlar de correcció i d’incorrecció de la llengua s’ha acabat”

Verònica Cantó (Cocentaina, 1964) és des de la setmana passada presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), l’ens que vetla per la promoció del valencià i el seu ús normatiu. Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat d’Alacant, ha vinculat la seua carrera a l’àmbit editorial, fins a ser presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià. El 2001, any de fundació de l’organisme, va ser elegida membre de l’AVL, institució que es va renovar el 2020 amb criteris de paritat per complir la llei d’igualtat. L’editora advoca per incentius per a l’ús del valencià com a llengua transmissora de valors identitaris, en compte de sancionar-ne l’ús incorrecte en la parla col·loquial, i creu que els mitjans de comunicació són essencials en la seua difusió.

Com ha canviat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en aquests vint anys?

La incorporació d’acadèmics en vint anys ha fet que canvie bastant. En l’última renovació es van incorporar set acadèmiques, set dones, una renovació que va servir per a complir la llei d’igualtat autonòmica i fer la institució igualitària. Jo crec que ha sigut una evolució positiva. Any rere any s’hi han incorporat projectes nous que han anat consolidant-se: l’escriptor de l’any, jornades acadèmiques o projectes amb el teixit social. Hem crescut en iniciatives i hem acostat l’Acadèmia als estudiants.

L’AVL va nàixer per resoldre el conflicte politicolingüístic al País Valencià. Creu que s’ha resolt?

L’Acadèmia va nàixer per traure del debat partidista la qüestió lingüística. Té les competències en normativa lingüística, les legals en onomàstica i la missió de vetlar per l’ús normal del valencià. Aquest conflicte en la trajectòria de la institució ha anat tancant-se.

Però en el debat polític de les Corts Valencianes se sol vincular la llengua a una qüestió identitària.

Crec que aquest debat respon a un altre tipus d’interés que no són ni el lingüístic, ni els de la llengua, ni el de vetlar per l’ús del valencià.

En l’última convocatòria de funció pública, hi hagué un percentatge molt baix que va sol·licitar fer els exàmens en valencià. Com pot incentivar-se des de les institucions l’ús de la llengua cooficial?

Fent actes que promocionen la llengua. Però no és només una llengua cooficial, és la llengua pròpia del país. El fet que reclamen fer-ho en castellà sol tindre a veure amb temes personals, amb la manera com ens sentim més segurs en els espais en què ens juguem el futur. Tenim el deure d’incentivar l’ús de la llengua pròpia.

Parlant de la seguretat, durant molts anys s’ha retret un ús incorrecte de la llengua a persones castellanoparlants o valencianoparlants que no fan un ús normatiu de la llengua. Creu que està superat o continua afectant?

Parlar de correcció o d’incorrecció no és adequat. No hem de corregir, hem d’aconseguir que senten l’autoestima de sentir-se valencians, que consideren que el valencià és una llengua que no és aliena. Els parlants no són filòlegs: parlar en termes de correcció i d’incorrecció s’ha acabat, ha contribuït a crear inseguretats.

La posada en marxa d’una radiotelevisió pública en llengua pròpia està contribuint a aquesta normalització?

Necessitem més espectadors, més radiooients. Que els mitjans de comunicació públics utilitzen el valencià com a llengua vehicular serveix per a cohesionar i vertebrar. I a més, és molt agradable escoltar tots els accents de les comarques valencianes.

Des de les institucions estatals sembla que castiga l’ús de la llengua pròpia. Hi ha uns quants decrets de plurilingüisme sancionats, normes sobre l’ús del castellà en comunicacions oficials.

L’article 3 de la Constitució Espanyola parla del castellà i de les llengües cooficials. Caldria que l’Administració estatal fera un esforç allà on hi ha una segona llengua per a promoure-la. Té a veure amb la justícia, amb la sanitat, amb l’educació, però també amb l’etiquetatge de productes, amb l’activitat de les empreses privades o dels mitjans de comunicació; que hi haja incentius per a l’ús del valencià. L’actitud lingüística dels parlants és important, però també els drets lingüístics, que cal preservar. Una llengua s’estima usant-la, parlant-la, tenint-ne cura. És el nostre bé cultural, ens dona sentit i identitat.