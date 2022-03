Via lliure per a una mina a Viver després de l’anul·lació de la declaració d’impacte ambiental desfavorable

Malgrat les objeccions de la Generalitat Valenciana al projecte de mina d’argila en el terme municipal de Viver (Castelló), l’empresa Eurominerales Cerámicos SA aplana el camí per al projecte d’explotació de la concessió.

La Direcció General d’Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d’Economia Sostenible, segons ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ha atorgat la concessió d’explotació de la mina “per aplicació” de la sentència de la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va estimar un recurs de l’empresa contra la resolució que va frenar el projecte emparant-se en la declaració d’impacte ambiental (DIA) negativa.

La concessió, per un període de 30 anys, tenia una DIA (un informe preceptiu i vinculant) desfavorable per no ajustar-se a la valoració de la memòria ambiental del pla general de Viver, ja que hi incloïa parcialment terrenys amb característiques ambientals i tècniques incompatibles amb el desenvolupament de l’ús miner. Fins a quatre informes del Servei de Gestió Forestal eren desfavorables al projecte a Viver, una localitat de la comarca de l’Alt Palància de 1661 habitants.

La Generalitat Valenciana condicionava la viabilitat ambiental del projecte a l’ajust per part de l’empresa del perímetre d’explotació de la concessió minera al sòl no urbanitzable comú genèric, un requeriment que no va ser atés per la firma. El promotor va sol·licitar l’anul·lació del requeriment i va sol·licitar la DIA.

Finalment va recórrer contra la resolució de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, que va cancel·lar la inscripció del projecte i arxivava les actuacions. Dos jutjats contenciosos administratius, primerament a Castelló i després a València, es van inhibir i l’assumpte va quedar en mans del TSJ-CV.

Així doncs, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa ha estimat el recurs de l’empresa pel fet de considerar que el pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Viver no havia sigut aprovat definitivament quan el promotor va demanar el permís d’investigació en els terrenys ni en la faceta en què es va emetre la DIA desfavorable.

“La declaració d’impacte ambiental desfavorable al projecte d’explotació presentat per la promotora no podia fundar-se en la memòria ambiental d’un pla general que no estava aprovat”, conclou la sentència.

A pesar que la Generalitat Valenciana adduïa deficiències en la documentació aportada per l’empresa sobre el pla de restauració integral i qüestions forestals, el TSJ-CV estableix que la DIA “hauria d’haver-se atés a determinacions urbanístiques previstes en el planejament de Viver vigent llavors (les normes subsidiàries del 1990)”. La DIA desfavorable, afig la sentència, vulnera els principis de legalitat i de seguretat jurídica“.