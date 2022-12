La ‘via mediterrània’: Puig i Armengol reclamen més “cogovernança” i pes autonòmic en les decisions estatals davant de la polarització

El juliol de 2021, en la primera cimera entre el govern valencià i el balear, la vacunació massiva i la recuperació economicosocial era l’eix prioritari que articulava la trobada. Any i mig després, els dos governs de coalició liderats pel PSOE posen el focus en les mesures per a pal·liar la inflació i a accelerar la transició ecològica, i reclamen a la resta dels dirigents rebaixar la tensió política.

En la seua segona trobada, que reforça l’aliança entre dues comunitats unides per la Mediterrània, Ximo Puig i Francina Armengol apel·len a aquesta unitat per reclamar a la resta dels partits i comunitats autònomes reduir el nivell de crispació i arribar a punts comuns per a resoldre els conflictes del país.

Els governants han subscrit una declaració en què reclamen més poder de decisió de les comunitats autònomes en les qüestions d’Estat després de dues jornades de diàlegs sobre habitatge, medi ambient, igualtat, salut i economia en què han participat dirigents i representants del teixit social de tots dos territoris. El primer punt de la ‘declaració de València’ reclama una manera de fer política més pausada i calmada en nom de la responsabilitat. “Reivindiquem, en l’actual context polític, el valor de l’enteniment, de la cooperació i de l’acord, i rebutgem el clima irresponsable de confrontació i crispació política permanents, que allunya les institucions de la ciutadania, perjudica l’estabilitat i deteriora la qualitat de la democràcia”, recalca el text.

Els dirigents centren la seua atenció a “superar l’hivern de preus”, en referència a la inflació desencadenada amb la guerra entre Rússia i Ucraïna i el seu impacte sobre els costos energètics. “Cal fer pinya per superar-ho (...) Hi ha una manera col·lectiva d’abordar els reptes i hem de tornar-ho a fer”, reclamava Armengol, recordant els esforços per a eixir de l’emergència sanitària, en l’acte de clausura de la cimera. A més, advoquen per una resposta global a les crisis: “Volem avançar en la lluita contra la inflació amb una resposta social, progressiva i justa amb les famílies, els treballadors i les empreses”, reclamant, per exemple, un pacte salarial o que les comunitats participen en la limitació de preus de la llei d’habitatge.

El federalisme i el finançament autonòmic han sigut qüestions transversals a les taules de diàleg, malgrat no tindre un panell propi. El text subscrit recalca l’autogovern com una fórmula eficient per a “superar desigualtats, guanyar cohesió, potenciar la descentralització eficient i millorar la convivència des de la diversitat enriquidora de totes les cultures que conformem Espanya”. La declaració, aquesta “via mediterrània”, implica que “la perifèria és un centre motor, vam demostrar que es pot fer política d’una altra manera”, apuntava Armengol, mentre Puig ha subratllat la seua defensa d’un “federalisme dels fets”. “Estem lluny de la confrontació que sura en l’atmosfera. Proposem la via del diàleg i de la diversitat, la cooperació efectiva” per a “fer política útil: aliances i solucions”, recalcava el president valencià.

Turisme i medi ambient

Entre les propostes que els dirigents formulen, basades en les taules de la cimera, reclamen al Govern central que finance a les empreses del sector turístic la formació dels treballadors fixos discontinus en temporada baixa. D’aquesta manera, apunten, mantindrien els seus contractes, no consumirien les seues cotitzacions i es contribuiria a professionalitzar el sector. Tots dos territoris plantegen un bo viatge conjunt per a incentivar la demanda en temporades baixes, a través d’una plataforma digital que oferirà descomptes per als viatges turístics fets entre les dues comunitats.

En el terreny mediambiental, han insistit en la responsabilitat compartida de preservar la qualitat de la Mediterrània, perquè “la mar més contaminada del món lidere la recuperació dels oceans”. “La sostenibilitat no és una opció”, han sentenciat.