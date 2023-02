Viatges, favors, regals i tripijoc de contractes: la confessió d’‘El Bigotes’ en Gürtel acorrala Francisco Camps

Després de l’escorcoll policial de l’oficina d’Orange Market a València, el 6 de febrer de 2009, Álvaro Pérez El Bigotes,delegat de la trama Gürtel a la ciutat, va efectuar tres telefonades. Entre sanglots, El Bigotes va demanar als seus tres interlocutors –Pedro García, llavors director de la televisió autonòmica Canal 9; el secretari general del PP valencià, Ricardo Costa, i el vicepresident Vicente Rambla– que advertiren el “cap” que tot anava bé. Qui era el “cap”?, li ha preguntat la fiscal anticorrupció durant la seua declaració en el judici per la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional (AN). “Paco Camps”, ha contestat categòric Álvaro Pérez, que ha arribat a un pacte de conformitat amb el Ministeri Públic.

La confessió d’El Bigotes suposa un dur llast per a la defensa de Francisco Camps, per a qui Anticorrupció demana una pena de dos anys i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració pública. L’endemà d’aquell escorcoll, ordenat pel jutge de l’AN llavors, Baltasar Garzón, se celebrava el bateig de la filla d’Álvaro Pérez. “Dels cent i escaig convidats n’hi van vindre 20, la meua família i poc més”, ha explicat. El padrí ni tan sols s’hi va presentar, però Pedro García, un dels pocs amics del PP que si que hi va acudir, va exercir com a tal.

“M’han fotut la vida, estic destrossat”, lamentava en les converses telefòniques intervingudes per la Policia. No obstant això, El Bigotes insistia als seus tres interlocutors perquè tranquil·litzaren el “cap”. “Perquè el coneixia i sabia que estaria tremendament preocupat”, ha explicat en el judici de les adjudicacions, per 1,8 milions d’euros, de l’estand de la fira Fitur i de contractes menors a la trama per part de l’executiu valencià que presidia Camps.

L’operació policial va fer malbé la vida d’Álvaro Pérez a València. El Bigotes havia començat a treballar en les albors del segle XXI en la xarxa d’empreses de Francisco Correa, que la va definir en l’anterior sessió del judici com un “braç del PP”. Va canviar la imatge del PP i va modernitzar el disseny dels mítings dels populars, ha dit.

No obstant això, a partir del 2003, la vinculació amb la seu nacional de Génova es clivella (les relacions amb Mariano Rajoy eren “pèssimes”, ha dit). “No estava gens a gust amb la meua faena, en un hotel de Madrid em vaig trobar amb Camps, vam estar xarrant, li vaig dir que estava fart i va ser la primera vegada que em va proposar que me n’anara a València a treballar”, ha relatat El Bigotes. “Tindreu faena, estaràs bé i tindràs qualitat de vida amb la teua família”, li va dir Francisco Camps, hereu en el Palau de la Generalitat Valenciana d’Eduardo Zaplana.

Tal dit tal fet, el cap de la xarxa Gürtel va autoritzar la creació d’una filial a València sota la marca Orange Market. Amb un peu a la ciutat, El Bigotes va demanar al seu amic Camps que li recomanara algun periodista expert en comunicació i màrqueting per a dirigir l’oficina. Francisco Camps li va proposar un nom: Ignacio Blanch, “un amic seu de la infància i de la joventut molt ben relacionat a València”, ha explicat l’acusat.

El 2004, El Bigotes ja és un veí més de l’acollidora ciutat. Amb la particularitat que s’ocupa de tots els actes del PP valencià, que en aquella època –i fins al 2015– gaudia d’una total hegemonia electoral i governava en totes les institucions i en les tres grans capitals de província. No obstant això, l’objectiu de la xarxa era aconseguir contractes públics de l’Administració autonòmica, tal com va detallar Correa en la seua declaració.

“Féiem només actes del PP i vaig començar a preguntar i a demanar, només tenia una persona de referència perquè m’ajudara: la mateixa persona que em va dir que anara a València”, ha dit El Bigotes en referència a Francisco Camps. Un fet en què ha aprofundit Pablo Crespo en la mateixa sessió del judici: “El nostre avantatge comercial era la bona relació d’Álvaro Pérez amb Camps”.

La relació d’amistat d’El Bigotes amb el president valencià llavors i amb la seua dona, Isabel Bas, va anar a més. L’acusat ha declarat que va arribar a fer regals als pares de tots dos (“uns revisters i unes mantes molt boniques”), amb els quals també va dinar alguna vegada. “Hi havia molta gent a València que sabia quina era la meua relació amb Camps”, ha dit a preguntes de la fiscal anticorrupció, Concepción Nicolás. També ha recordat un viatge a Roma amb Juan Cotino en què va estar amb Francisco Camps.

Amistat amb la família Camps

Per la farmàcia d’Isabel Bas, situada en la cèntrica plaça de l’Ajuntament, passava Álvaro Pérez a deixar algun encàrrec per al president autonòmic. Com volia molestar-lo el mínim, aprofitava la seua amistat amb Isabel Bas per a comunicar-li els problemes d’Orange Market en matèria de cobraments i adjudicacions, segons ha declarat. “Si podia prendre’m un café amb Isabel i dir-li mira tinc aquest problema, si tens un buit i li ho pots comentar a Paco”, ha explicat.

L’antic “amiguito del alma” de Francisco Camps també es va oferir a col·laborar amb Isabel Bas en un projecte, que finalment no va arribar a fer, de “netejar la cara” i reformar la seua farmàcia (encara que ha matisat que la intenció era que la dona de Camps i la seua sòcia sufragaren les despeses).

El Bigotes també va intentar fer algun favor a Estrella Camps, germana de l’expresident, per a un “projecte semblant al festival d’Eurovisió”, tal com es desprén d’una conversa telefònica amb Pedro García reproduïda en el judici en què qualifiquen la proposta de “merda” i de “marronet”. “Li va demanar el seu germà que vinguera a veure’m i em contara el projecte”, ha afirmat Pérez en el judici.

La fiscal, a més de les ja mítiques converses de Nadal entre Camps i El Bigotes (“et vull un ou”), també ha reproduït un fragment del discurs d’Álvaro Pérez en el seu casament celebrat a València. “Sempre m’ha donat coses bones, sempre es preocupa de mi, és collonut com a persona i com a amic, no falla mai i això és l’hòstia”, deia davant els convidats sobre el president autonòmic llavors. El Bigotes, que ha assegurat que “parlava amb el cor”, ha dit: “Em semblaria obscé negar l’evident”, en referència a la seua amistat amb Camps.

“Influència jeràrquica i moral”, segons Crespo

Si el ministeri públic ha aconseguit apuntalar l’íntima relació d’amistat entre tots dos acusats, tampoc s’ha quedat curt amb la mecànica dels tripijocs de les adjudicacions públiques que va rebre la trama. Pablo Crespo ha resumit l’operativa: “No és el mateix arribar a porta freda que anar introduït per una persona que té influència jeràrquica i moral”, ha dit en referència a Camps. “Aquesta és l’essència, no vam decidir anar a València perquè fora una regió extraordinària en tots els sentits, ho vam fer perquè teníem aquesta facilitat”, ha afegit.

Un dels contractes més sonats va ser el de l’estand de la fira Fitur del 2009. “No has de preocupar-te de res, et cridaran”, li va dir el llavors vicepresident Vicente Rambla. “Amb Vicente era una de les persones, juntament amb Ricardo Costa, a qui més plorava perquè se’m pagara”, ha recordat El Bigotes.

Un altre dels contractes que va obtindre Orange Market va ser l’elaboració de la Guia de Comunicació, una memòria USB de la Generalitat Valenciana que va costar 58.580,96 euros. “Ho fa Ignacio Blanch per la seua amistat amb Esteban González Pons [actual eurodiputat del PP] i Paco Camps”, ha dit Álvaro Pérez. L’acusat ha insistit que les institucions per a les quals treballaven demanaven sistemàticament a la xarxa d’empreses de Gürtel que fraccionaren les factures, una mecànica comuna en totes les adjudicacions jutjades.

No obstant això, l’ombra allargada del zaplanismees projectava en alguns departaments de l’executiu autonòmic. El Bigotes ha posat l’exemple de la consellera de Benestar Social llavors Alicia de Miguel, també acusada. “Hi havia una sèrie de consellers amb qui jo podia tindre accés i altres, com Alicia, que eren molt més fidels a Zaplana que a Camps, jo no treballava amb aquestes conselleries que ja tenien empreses de capçalera”, ha explicat. Malgrat la intensa guerra entre zaplanistes i campistes, Álvaro Pérez tenia “molt bona sintonia” amb l’expolítica del PP, a qui “sempre li gastava bromes” i li deia: “Quan em donaràs faena?”.

Orange Market pretenia adjudicar-se tres actes organitzats per Benestar Social: “Li ho vaig dir a Camps: parla amb Alicia”. La intervenció de Francisco Camps va desactivar les reticències: “Em va cridar Alicia i em va dir: ja m’has convençut”. “Clar, perquè ja t’ha telefonat el cap”, ha postil·lat en el judici.

En altres contractes, com uns actes adjudicats per la Conselleria d’Educació i Esport, Camps també va servir per a agilitzar tràmits: “Torne a recórrer a Paco Camps perquè telefone [al conseller llavors Alejandro] Font de Mora i me’ls donen”, ha declarat. Una operativa similar va ocórrer amb la celebració de l’Open de Tenis a València. Una telefonada de Camps “va solucionar” els problemes que havien sorgit amb l’empresa organitzadora, ha dit Pablo Crespo.

Camps: “És una mentida absoluta. No se n’adonen?”

Després de nou anys i dos mesos a la presó, Crespo ha expressat el seu “sentiment de vergonya”. “M’he adonat que hem actuat d’una manera que no s’ha de fer i estic pagant el que em toca pagar”, ha dit davant el tribunal. Álvaro Pérez, per part seua, ha passat sis anys entre reixes.

Al fons de la sala, Francisco Camps es regirava per moments en el seu seient en el banc dels acusats, quan interrompia la lectura d’un llibre sobre el Papa mort fa poc Benet XVI. En un moment de la declaració, el president del tribunal li ha cridat l’atenció: “Senyor Camps, mantinga silenci i respecte a la sala”, li ha etzibat el magistrat José Antonio Mora.

L’expresident valencià ha negat, a l’eixida del judici, la seua relació d’amistat amb Álvaro Pérez i l’ha limitada a allò “estrictament professional”. “Tot això és un muntatge espectacular que no hi ha per on agafar-lo”, ha dit en declaracions recollides per Europa Press. Francisco Camps ha contextualitzat la famosa conversa telefònica de Nadal en una “vesprada” en què “la gent amb tranquil·litat i l’absolut relax de la llar pot dir aquesta mena de coses”.

Camps també ha respost sobre la relació que El Bigotes mantenia amb alguns dels seus familiars. “Que diga això em sembla un escàndol absolut; és absurd. És una mentida absoluta. No se n’adonen?”, ha preguntat l’expresident valencià, que també ha criticat la fiscal anticorrupció.