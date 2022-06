La vicealcaldessa de València recupera la idea de fer enderrocaments a les Casetes Rosa per frenar el tràfic de drogues a la Malva-rosa

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València aprovarà el divendres 10 de juny l’encàrrec d’un informe que recopile bones pràctiques en àrees urbanes espanyoles similars a les Casetes Rosa de la Malva-rosa. Aquest document es completarà amb la realització d’unes jornades tècniques i amb una recopilació de les conclusions de totes dues accions per a diagnosticar i proposar solucions als problemes urbanístics i socials d’aquesta zona.

“L’objectiu d’aquest treball, que estarà a punt en uns cinc mesos, és executar noves infraestructures i dotacions, i acabar amb els problemes de seguretat i convivència”, tal com va explicar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, a l’hora de donar compte d’aquest acord de govern que s’emmarca en el procés d’actualitzar el planejament dels barris de la ciutat.

“En el cas del barri de la Malva-rosa, ja hem iniciat aquest procés, i hem dut a terme fins i tot un taller amb els veïns i veïnes del barri per exposar els primers esborranys del pla. I és més, just aquesta setmana avancem en la redacció del nou pla, ja que portarem a la Junta de Govern l’aprovació favorable de la seua avaluació ambiental”, va explicar la vicealcaldessa, i va detallar que “dins de l’àmbit del pla esmentat estan les denominades Casetes Rosa, que han patit dècades de degradació, marginació i oblit”.

Sandra Gómez, que va anunciar el compromís de la Delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana “d’escometre una regeneració integral d’aquesta zona”, va parlar de la “singularitat de l’emplaçament i la problemàtica social al seu voltant, posada de manifest nombroses vegades pels veïns i veïnes del barri”. “Per aquesta raó –va explicar– es va considerar necessari encarregar un assessorament extern per a abordar la solució al problema urbanístic i social existent”.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà ha recordat que aquests habitatges al principi estaven destinats a gent amb pocs recursos. “Si bé, quan es va produir la riuada del 1957 van ser ocupades per persones les cases de les quals havien quedat afectades”. I també ha explicat que, com ha esdevingut en moltes ciutats i en altres àrees urbanes similars, aquesta zona ha experimentat un procés de transformació i degradació urbanística i social durant la segona meitat del segle XX, i en aquest cas amb el problema afegit de tràfic i la venda de drogues, que ja el 1991 va ser objecte d’unes intervencions de demolició per a intentar erradicar aquest problema“.

Gómez va considerar necessari avançar en els enderrocaments, seguint amb l’actuació iniciada aquells dies i paralitzada amb l’arribada del PP a l’Ajuntament, encara que va afirmar que l’estudi encarregat serà el que determine el full de ruta a seguir.

“Hui els problemes socials de l’entorn fan necessari escometre un procés de regeneració urbana complet per a aquest àmbit que permeta la normalització urbanística, i social de la zona, i per això hem decidit dur a terme un estudi específic i documentar el que ha esdevingut en àrees similars a escala nacional, consultar amb els experts que han gestionat les intervencions i finalment proposar una bateria d’accions per a aconseguir l’objecte del projecte”, va reiterar.

Concretament, el treball que s’acorda divendres inclou l’elaboració d’un informe que reculla experiències d’intervenció sobre aquesta mena d’edificis o conjunts urbans de tot Espanya, que en la part final contindria un apartat de conclusions provisionals i un altre de possibles alternatives d’intervenció aconsellables sobre els edificis de les Casetes Rosa.

El treball també preveu la realització d’una jornada tècnica, híbrida (presencial i en streaming), sobre aquesta mateixa matèria amb la presència d’alguns dels responsables tècnics dels casos estudiats i recollits per l’informe recopilatori de casos d’èxit, i la realització d’un Informe de conclusions definitives amb l’objectiu de fixar un diagnòstic inicial i un esquema de possibles línies d’actuació en una estratègia de regeneració urbana en l’àmbit d’estudi.

“Sobre la base de l’experiència acreditada en treballs de naturalesa similar, l’equip adscrit al projecte i la metodologia a emprar, hem encarregat aquest treball a la Fundació Ecodes, que juntament amb l’Observatori Ciutat 3R (Rehabilitació, Regeneració, Renovació), han fet en els últims anys nombrosos estudis i investigacions conjuntes sobre estratègies locals de rehabilitació i regeneració urbana”, va explicar Sandra Gómez.

La direcció estarà a càrrec de l’arquitecte i urbanista Juan Rubio del Val, actual director de l’Observatori Ciutat 3R, amb la coordinació de César Jiménez Alcañiz, doctor arquitecte i professor del Màster RERU de la UPV. Pel que fa als terminis, tenen dos mesos, des de l’adjudicació del contracte, per al primer informe; un mes per al desenvolupament de la jornada, a comptar des del lliurament de l’informe esmentat; i dos mesos més per a la realització del document de conclusions.

“Així doncs, el termini màxim d’execució del contracte, que té un pressupost d’uns 14.000 euros, serà de 5 mesos, amb la qual cosa a final d’any tindrem ja l’estudi amb les estratègies per a abordar la qüestió de les Casetes Rosa”, va celebrar la vicealcaldessa, que va aprofitar la seua intervenció per a recordar altres actuacions impulsades per l’Ajuntament a la Malva-rosa.

Altres projectes a la Malva-rosa

“Aquesta actuació se suma a unes altres que estem desenvolupant en aquest barri, com la reurbanització de l’avinguda de la Malva-rosa o la plaça Antoni Eiximeno, de la qual acabem d’aprovar també el projecte, per la qual cosa durant aquest any veurem començades ja totes dues obres”.

“A més –va continuar– estem fent una tasca continuada de manteniment i millora de l’espai públic del barri, reparant voreres i calçades, com la recent reparació o ampliació de 46 escocells, reparació de desperfectes en voreres, i reasfaltatge de carrers”.

Sandra Gómez també va enumerar altres actuacions que es van fer aquest mateix mes com són “la millora de l’accessibilitat i l’obertura al pas del trànsit de la plaça d’Hugo Zárate i la plaça del 7 d’Octubre, que els veïns van sol·licitar en el seu moment a la nostra delegació”.

“També redactarem el projecte per a la nova biblioteca i edifici sociocultural de la Malva-rosa, una vegada aprovada ja la modificació de planejament necessària”, va dir.

I just dimarts a la vesprada va quedar obert al públic el nou Centre Municipal de Joventut de la Malva-rosa: “El compromís i l’aposta del Govern municipal per invertir en noves infraestructures i dotacions al barri de la Malva-rosa, així com per aconseguir posar fi als problemes de seguretat i convivència que hui dia centren les reivindicacions dels veïns i veïnes del barri”.