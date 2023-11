El vicepresident de Vox acomiada el director que ha disparat un 90% les visites al Centre del Carme de València

La porga s’ha consumat dimarts. El vicepresident valencià de Vox, Vicente Barrera, ha destituït José Luis Pérez Pont (Alacant, 1972) del seu càrrec de director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a pesar que el seu contracte acabava el 2026 i que va accedir al càrrec mitjançant un concurs públic. Pérez Pont va agafar el 2016 les regnes del Centre del Carme Cultura Contemporània, un espai situat en l’antic convent que va acollir l’Escola de Belles Arts, en ple barri del Carme de València, per dinamitzar un sector cultural en declivi. Set anys després, les xifres de visitants avalen la faena pilotada per José Luis Pérez Pont.

En la reunió del consell general del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, només la representant del Consell Valencià de Cultura, Begoña Martínez Deltell, ha votat en contra de la destitució. La secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, ha acusat l’exgerent de presumptes irregularitats administratives en la gestió del consorci, escudant-se en les conclusions dels informes d’auditoria de la Intervenció autonòmica. Añó, 'número dos' de Vicente Barrera, ha pilotat el procés de destitució i la resta d'assistents a la reunió, tots ells representants d'institucions controlades pel PP a més del conseller, han votat a favor. Añó ha assumit de manera interina la gestió del Consorci de Museus.

Hores després, centenars de persones s’han concentrat al carrer del Museu de València, a l’entrada del centre cultural, en suport a Pérez Pont corejant lemes com “No al cessament” i “Gràcies”, en referència a la fecunda etapa del gestor cultural. Pérez Pont, micròfon en mà, ha assegurat que lamenta “profundament” aquest atac “tan injust” a la seua “honorabilitat i professionalitat”. “No hi ha hagut cap diàleg sincer amb mi des de l’equip de la vicepresidència, sinó en tot cas paraules de reconeixement i felicitació mentre es preparava aquest atac, que és un colp al model de gestió professional, independent i en llibertat de la cultura”, ha afirmat.

El Centre del Carme va tancar el 2022 amb un increment de visitants del 90,75% respecte de l’any anterior, amb un total de 319.940 persones que van passar per les sales i els claustres de l’històric convent per visitar les exposicions o participar en les activitats culturals.

L’espai s’ha convertit en una referència cultural de primer ordre a València. Qualsevol cap de setmana nombroses famílies amb criatures visiten les exposicions o simplement entren a contemplar els esplèndids claustres, gòtic i renaixentista, de l’antic convent. El 42,4% del total anual de visitants a exposicions són menors de 30 anys. En contrast amb la turistificació de la ciutat, el Centre del Carme té un 71,27% de visitants valencians.

Malgrat les xifres indiscutibles, el titular de la cartera de Cultura de l’executiu autonòmic presidit per Carlos Mazón ha optat per destituir Pérez Pont abans que acabara el seu contracte. L’extorero Vicente Barrera va convocar el 16 de novembre passat la reunió del consell general del consorci, dedicada íntegrament a la destitució del gerent de l’entitat.

La reunió ha sigut convocada de manera telemàtica. No obstant això, la directora general de Patrimoni, Pilar Tébar (que deté les competències en matèria de museus) no hi ha sigut convocada. La convocatòria es va enviar des del correu electrònic de la secretaria autonòmica, la titular de la qual va mantindre fa unes setmanes una reunió tibant amb Pérez Pont, a manera de presa de contacte. Tot això, a pesar que, sobre el paper, els estatuts del consorci descarten el paper de la secretària autonòmica.

Añó ha remés una nota de premsa ben dura que al·lega preteses irregularitats i “mala praxi” en la gestió de Pérez Pont, ressenyades en informes d’auditoria de la Intervenció de la Generalitat Valenciana. La número dos de Barrera ha justificat el cessament per la “transgressió de la bona fe contractual”.

“S’ha comprovat que un dels gerents del sector públic, en aquest cas Pérez Pont, acumulava diversos informes d’Intervenció i auditoria desfavorables que s’han succeït de manera constant i reiterada”, ha assegurat Paula Añó. Un argumentari que, en definitiva, sembla més enfocat a la probable batalla en els tribunals per l’acomiadament d’un alt càrrec el contracte del qual va ser prorrogat fins al 2026.

Pérez Pont denuncia “ingerències polítiques”

Per part seua, Pérez Pont ha denunciat “ingerències polítiques” i ha avançat que es reserva “el dret d’emprendre les accions legals oportunes” després de les declaracions de la secretària autonòmica de Cultura.

També ha manifestat que “al final, l’important és la faena feta durant aquests últims set anys i mig, en la promoció de l’art contemporani valencià, en la dinamització dels espais museístics del Consorci de Museus, amb el Centre del Carme com a vaixell almirall, en el suport a artistes emergents i en el desenvolupament de projectes artístics diversos, inclusius i transformadors. Una faena que és àmpliament reconeguda per tot el sector cultural valencià i també a escala nacional i internacional”, ha dit davant centenars de persones.

El PSPV i Compromís donen suport a la “faena encomiable”

A més de la concentració convocada davant el Centre del Carme per entitats de l’àmbit de les arts visuals, Pérez Pont ha rebut el suport de l’oposició al bipartit valencià del PP i Vox. El diputat del PSPV-PSOE José Chulvi ha mostrat el “suport total” del grup socialista a José Luis Pérez Pont “i a tothom de la cultura que, de manera unànime, han rebutjat la seua destitució i han fet costat a una persona que ha sigut escollida per contracte públic i seguint el manual de bones pràctiques”.

Chulvi ha posat en valor la “magnífica gestió” de Pérez Pont i ha criticat que el seu cessament “es deu exclusivament al sectarisme de Mazón i del seu vicepresident i conseller de Cultura, que fan prevaldre la seua ideologia sectària per damunt de la gestió”.

Per part seua, la portaveu de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz, ha elogiat la “faena encomiable” de Pérez Pont al capdavant del Consorci de Museus. “No sols ha transformat este Centre del Carme, sinó totes les arts visuals de Castelló i Alacant també. Això és indigne d’un Govern valencià, és una autèntica vergonya”, va afirmar.

La parlamentària de Compromís va lamentar la falta de projecte cultural del conseller Vicente Barrera. “Despatxen les persones, però no diuen quin és el seu projecte cultural ni quines persones volen posar”, va afegir Ruiz.