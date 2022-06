Víctimes d’una “estafa” immobiliària a Sagunt: “De la nit al dia ens tracten d’ocupes i ens donen un mes per a deixar les nostres cases”

“El meu marit, els meus dos fills i jo ja fa quatre anys que vivim de lloguer en aquest residencial. Al febrer de l’any passat vam renovar el contracte de lloguer i, després d’assabentar-nos de rebot que la Sareb s’havia quedat amb tot l’edifici, ara el jutjat ens diu que tenim un mes per a abandonar les nostres cases, perquè estem en situació irregular, ja que els contractes no són vàlids per no haver-se presentat en escriptura pública, una estafa en tota regla. De la nit al dia ens han convertit en ocupes de les nostres pròpies cases”.

B. G. forma part d’una de les 61 famílies afectades pel procés d’assignació d’immobles de promotores que incorren en impagaments a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb). Un procés que ha motivat que hagen estat pagant els seus lloguers des de principis de l’any 2021 a una empresa sense que constara a efectes legals, cosa que en la pràctica els ha impedit defensar els seus drets com a inquilins davant el jutge i els obliga a deixar les cases.

Així doncs, el 29 de juny és la data límit que el Jutjat número 2 de Sagunt els ha marcat perquè abandonen els seus habitatges situats en el número 12 del carrer d’Antonio Blesa Martínez.

Segons recull la sentència, que no és recurrible, en el primer contracte apareix com a arrendador Iveriplus Gestión SL, i en el segon contracte apareix com a arrendador RKS Real Estate SCSP.

En fer fallida la constructora que va fer el complex, el jutge va adjudicar al maig del 2021 a la Sareb la hipoteca i la titularitat de tot l’edifici, moment en què es va iniciar un estudi de la situació dels habitatges pel que fa als ocupants per veure en quina situació estan i quins drets tenen sobre els habitatges: “És el procediment normal quan s’adjudiquen hipoteques a la Sareb, l’entitat no sol·licita que tiren ningú de les seues cases”, afirmen des de l’organisme.

És en aquest moment que el jutjat requereix a tots els inquilins la documentació que els acredite com a tals. No obstant això, tal com reflecteix la sentència judicial, els contractes de cessió requereixen “escriptura pública, i com és veu en els documents aportats són mers contractes privats i no públics, per la qual cosa no se’ls pot atorgar cap validesa, atés que, perquè es considere perfeccionat, cal l’elevació a escriptura pública”.

Així doncs, el jutge resol que “havent-se adjudicat el bé subhastat situat al carrer d’Antonio Blesa Martínez de la localitat de Sagunt (València) al Sareb, procedeix requerir als ocupants que la deixen lliure, vàcua i expedita en el termini d’un mes, i en el cas de no verificar-ho, es procedirà al seu llançament”.

“Estem ja fent caixes, perquè no sabem què passarà, els xiquets ens pregunten, perquè saben que alguna cosa estranya ocorre, però no sabem què dir-los. Per aquest pis paguem 560 euros i pel que hem vist ara de cara a estiu per un habitatge mínimament decent ens estan demanant 1.000 euros. Si es compleix el termini i no tenim on anar, no ens quedarà més remei que allotjar-nos a casa de ma mare temporalment. La situació és angoixant, des que ens van comunicar la sentència hem de prendre pastilles valerianes per a dormir”, lamenta B. G.

Un altre dels veïns afectats assegura que afrontaven el procés judicial “amb la tranquil·litat de tindre un contracte de lloguer signat, però la sentència ha sigut una maçada”. Aquest advocat, casat i amb tres fills, es mostra crític amb la part dispositiva judicial: “El jutge compra l’argument de l’advocat de la Sareb basat en una llei que ja no està en vigor, ja que amb la normativa actual del 2019, més garantista amb els inquilins, no cal fer públics els contractes perquè tinguen validesa, però el jutge s’acull a aquesta circumstància, perquè veu voluntat defraudatòria per part dels inquilins, tot i que som les víctimes, no hem deixat de pagar ni un mes de lloguer”.

Els afectats consultats demanen una solució que podria passar per la compra o per un nou contracte de lloguer per no veure’s obligats a deixar els seus habitatges, cosa que ja han fet 12 famílies.

Tant la Sareb com la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana tenen una reunió dijous per tractar d’arribar a un acord satisfactori tant per als residents com per a l’organisme.