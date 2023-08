VÍDEO | Un exregidor del PP a València agarra del coll un cambrer, que denuncia que a més li va dir “marieta de merda”

“Aquest home, juntament amb altres veïns, no sols ens fan la vida impossible, sinó que a més van agredir Jose, una persona del nostre equip. He pres la decisió de publicar açò, per a demanar ajuda, ja que ni la Policia Local, ni la Policia Nacional ni l’Ajuntament ens ajuden”.

Així es pronuncien els responsables del restaurant Wakame, situat al carrer del Mur de Santa Anna, 3, en un apunt publicat la setmana passada en el seu perfil d’Instagram, on van adjuntar un vídeo gravat per les càmeres de seguretat en què es veu un individu abalançant-se sobre un dels empleats del local a qui va agarrar del coll. Els fets, no obstant això, es van produir el mes d’abril passat, i pel que sembla després es va interposar denúncia en el jutjat.

Segons la publicació en la xarxa social esmentada, els responsables del local afigen que pateixen tota mena de problemes: “Insults, tirar-nos coses a la terrassa i fer voltes observant cada persona que entra i ix. Però tot es queda curt a la quantitat de multes i denúncies que ens arriben cada setmana pretesament pel so del local, tot i que vam fer una instal·lació de molts diners per a insonoritzar tot el local i no molestar els veïns. Volen afonar-nos el negoci. Tan sols volem respecte, i que deixen treballar el nostre equip, i la nostra drag. Volem tornar a la normalitat i treballar a gust. Per cert, l’home li va repetir diverses vegades ”marieta de merda“.

Segons va revelar dimarts el PSPV, l’agressor seria Ramón Isidro, exregidor durant l’etapa de Rita Barberá com a alcaldessa i oncle de Francisco Camps, amb qui aquest diari es va posar en contacte dimarts per recaptar la seua versió dels fets, sense haver obtingut resposta.

El regidor del Grup Municipal Socialista, Borja Sanjuán, va exigir a l’alcaldessa de València, María José Catalá, que investigue “els fets gravíssims que han passat en un restaurant del centre de València on una persona ha comés una agressió homòfoba i presumptament aquesta persona es tracta d’un exregidor del mateix Partit Popular”.

Sanjuán, que va voler enviar “un missatge de suport a la persona agredida i als propietaris del local que senten assetjats”, es va pronunciar en aquests termes a l’hora de valorar les imatges difoses tant pels propietaris del local com per la televisió pública valenciana À Punt en què “pot observar-se l’exregidor del PP Ramón Isidro”.

Isidro va ser tinent d’alcalde de Rita Barberá, amb qui a més va estar al capdavant de les àrees de Patrimoni i Gestió Patrimonial, Descentralització i Participació Ciutadana, Residus Sòlids, Sanitat, Cicle Integral de l’Aigua i Llicències d’Activitat. També va ser president del PP de Ciutat Vella entre el 2009 i el 2013, president de l’EMTRE entre el 2007 i el 2012 o cap de gabinet de la Conselleria de Cultura del 1997 al 1998, entre altres càrrecs.

“Això no pot comportar impunitat, no pot comportar que es tapen aquests fets i València no pot convertir-se en un lloc on hi ha persones que creuen que poden exercir la discriminació i la violència”, va advertir Sanjuán, que va afirmar que, si el PP “no vol deixar cap ombra de dubte del fet que tracta de protegir una persona afí, ha d’investigar aquests fets i condemnar-los rotundament”.

El portaveu adjunt del grup socialista va remarcar que el PP “ha d’investigar l’agressió davant la qual mantenen silenci més encara quan tot apunta que presumptament ha sigut comesa per un exregidor i dirigent del PP”. “Que presumptament un membre del PP haja comés aquests fets no pot comportar impunitat i el que és eixordador és el silenci del PP i de la senyora Catalá”, va apuntar Sanjuán, que va exigir “transparència i contundència”.

Preguntats sobre aquest tema per aquesta redacció, tant des de l’alcaldia com des de la Policia Local de València van declinar dimarts fer declaracions sobre aquest tema, així com aportar informació addicional.