Vinaròs demana a la Generalitat que investigue si va haver-hi mala praxi en la restauració de la Llum de les Imatges de la façana de l’església arxiprestal

L’Ajuntament de Vinaròs ha sol·licitat a la Generalitat que s’investigue si es va fer mala praxi durant la primera restauració de les pintures d’arquitectura fingida de la façana de l’església arxiprestal que va executar la fundació Pública La Llum de les Imatges entre el 2013 i el 2014.

El consistori castellonenc concretament ha demanat tant a la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, com a la consellera d’Educació, Cultura i Esports, Raquel Tamarit, que s’esbrine la deterioració tan ràpida de les pintures descobertes durant les faenes de restauració, i que van començar a veure’s des del 2016.

Es tracta d’unes ‘pintures fingides’ que estaven ocultes en les tres façanes del temple i que formaven part de la decoració exterior, però que romanien ocultes i deteriorades a causa de l’acumulació de brutícia i pel pas del temps. En total ocupen uns 1.500 metres quadrats de pintures que mostren trams fingits de carreus, una representació dels altars i les capelles laterals de l’església que es veuen a través d’una porta oberta.

El regidor de Patrimoni, Marc Albella, ha destacat que “després de la recuperació de les pintures, durant els anys posteriors es van veure deteriorades per l’aparició de fongs i humitats, que han posat en perill la conservació”. En aquest sentit, comentava que “amb la primera actuació, es dubta de la professionalitat i el rigor tècnic de les faenes a l’exterior de l’església arxiprestal amb la desaparició dels estucats i dels arrebossats de la façana”.

Albella ha explicat que ara, gràcies a la col·laboració entre la Diputació de Castelló i de la Diòcesi de Tortosa, es du a terme una actuació urgent per garantir la preservació de les pintures. Segons indica l’edil, “els tècnics actuals assenyalen que no es va fer l’aplicació de la capa de líquid hidrofugant que hauria retardat l’aparició dels fongs i les humitats, fet que hauria evitat fer les actuacions d’urgència que ara mateix es duen a terme”.

Per aquests motius, des de la Regidoria de Patrimoni s’ha sol·licitat a la Generalitat que investigue si va haver-hi mala praxi professional o cap mena d’irregularitat en l’execució de les faenes per part de l’empresa que en requerisquen la fiscalització i/o l’auditoria, considerant que s’ha posat en perill el patrimoni cultural valencià d’un temple monument historicoartístic nacional i catalogat com a BIC.