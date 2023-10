Vins o un mes debades en Marina d’Or: els regals al cap de l’Oficina d’Estrangeria de Castelló condemnat per suborn

El cap de l’Oficina de Tramitació de Documentació de Ciutadans Estrangers de Castelló, dependent de la Comissaria Provincial, ha sigut condemnat per suborn, en sentència ferma, per haver acceptat regals i diners a canvi d’agilitzar tràmits o donar cites per a colar usuaris. El funcionari ha sigut condemnat a sis mesos de presó per un delicte de suborn, a més de suspensió de faena i càrrec públic durant un any. Després d’un pacte de conformitat amb la Fiscalia, el cap de negociat per a la tramitació de documentació en l’Oficina d’Estrangeria, la secció primera de l’Audiència Provincial de Castelló va dictar sentència in voce sense necessitat de constituir el jurat popular. Una dotzena d’usuaris de l’oficina, romanesos, algerians, marroquins i xinesos, han sigut condemnats a sis mesos de presó, també per un delicte de suborn.

L’apartat de fets provats de la sentència detalla els obsequis que va rebre el funcionari “en benefici propi” i “fent ús del seu estatus laboral”. L’oficina creava dues files: la que es confeccionava de manera automàtica mitjançant les sol·licituds en línia i una altra de confeccionada pels agents de policia de l’Oficina d’Estrangeria per als ciutadans que hi acudien sense cita.

Així doncs, un dels acusats va entregar al condemnat “en els voltants” de l’Oficina d’Estrangeria, situada en la plaça de Teodoro Izquierdo a Castelló, “botelles d’alcohol d’origen xinés” per haver tramitat la targeta de residència de llarga duració del seu fill. Un altre li va donar dues caixes de taronges, que el funcionari va introduir en el seu vehicle marca Audi model Q5. En una altra ocasió va ser una caixa de pastissos i fins i tot un congelador que va ser lliurat en el seu domicili de Benicàssim.

Altres acusats li van donar una “caixa que contenia fruites i verdures” o carxofes, per a facilitar els tràmits d’estrangeria a familiars. Els obsequis, sempre per gestions en matèria d’estrangeria, també van incloure perfums.

No obstant això, l’obsequi més cridaner, per a facilitar els tràmits de diversos ciutadans, va ser un mes de pensió completa en Marina d’Or, la coneguda ciutat de vacances situada a la urbanització del municipi d’Orpesa, a la Plana Alta. La sentència indica que una treballadora del complex “va indicar al funcionari” que li faria lliurament d’un mes gratis total en Marina d’Or a canvi que tramitara diversos NIE (número d’identificació d’estranger). També li va entregar “caixes amb botelles de vi”.

La sentència és ferma per haver-se dictat amb conformitat de les parts.