Vox amenaça la televisió pública valenciana: “Aprofiteu el que us queda en el convent, que us tancarem”

Vox ha celebrat el 25 d’Abril, la commemoració anual de la derrota de la batalla d’Almansa el 1707 que va suposar la pèrdua dels furs valencians, amenaçant la cadena autonòmica À Punt amb el seu tancament. Tot això per un reportatge en què l’historiador Vicent Baydal explicava el significat de l’emblemàtica data.

En un tuit del compte del grup parlamentari de Vox en les Corts Valencianes, la formació ultra ha esmentat directament els serveis informatius de la cadena autonòmica: “Aprofiteu el que us queda en el convent, que us tancarem”, diu el missatge. Vox també acusa la cadena de representar un “insult per als valencians” i un “desaprofitament de diners de tots”, a més d’una “màquina d’adoctrinament separatista”.

A més, es dona la circumstància que el candidat de Vox a les pròximes eleccions autonòmiques, Carlos Flores, ha sigut un contertulià habitual de diversos programes de la cadena pública.

El Consell d’Informatius d’À Punt ha reaccionat en la mateixa xarxa social al missatge de Vox reiterant que, com a mitjà públic, la cadena dona cobertura a totes les opcions amb representació parlamentària. “També a les que fan apologia de l’amenaça, el feixisme i la incultura davant les quals aquest Consell d’Informatius sempre defensarà la nostra redacció”, ha postil·lat l’òrgan intern de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Per part seua, la Unió de Periodistes Valencians, l’organització professional majoritària, ha exigit al grup parlamentari de Vox una rectificació “immediata” –que no s’ha produït– davant l’amenaça directa als treballadors de la cadena autonòmica. “És intolerable, atempta contra la independència dels mitjans i la democràcia, i demostra una falta de respecte pels companys i pel periodisme”, afig la Unió de Periodistes Valencians.