Vox defensa en les Corts Valencianes el policia que va difondre faules racistes i Ximo Puig contesta: “Res de nou cara al sol”

L’extrema dreta ha clavat de ple en la sessió de control de les Corts Valencianes les faules sobre la delinqüència i la immigració. En una pregunta al cap de l’executiu autonòmic, la portaveu de Vox, Ana Vega, ha pintat un panorama apocalíptic i s’ha referit al fet que els “ancians” tenen “pànic d’eixir als carrers”. Vega ha culpabilitzat els “ramats” de menors no acompanyats i s’ha referit al cessament de l’inspector Ricardo Ferris, excap de la comissaria del districte Centre de València que va difondre faules xenòfobes en un acte de la formació ultra: “Vostés decideixen matar el missatger en compte de combatre al crim”, ha etzibat al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. “Des de Vox volem deixar clar el nostre reconeixement a la Policia Nacional i a tots els Cossos i Forces de Seguretat que suposen la prima línia blava entre els ciutadans i els roïns”, ha afegit la portaveu.

Puig ha iniciat la seua intervenció etzibant-li: “Res de nou cara al sol”, en referència a l’himne franquista. També ha retret a la formació ultra l’“aroma xenòfoba i racista” del seu discurs i s’ha mostrat preocupat pel fet que l’extrema dreta pose “el focus en els menors”. “Les mateixes mentides repetides una vegada i una altra”, ha dit Ximo Puig.

La portaveu de Vox ha assegurat que “abans es gaudia” de la seguretat en els espais públics i el cap del Consell s’ha preguntat a “quin temps” es correspon “aquesta nostàlgia”. Puig també ha defensat l’actuació del Ministeri de l’Interior pel fet de destituir l’inspector Ricardo Ferris per haver protagonitzat un “alineament que està fora de l’obligació constitucional”.

La diputada ultra ha atribuït al 13% de població estrangera el “24% dels homicidis, el 37% dels robatoris amb violència i el 27% dels delictes sexuals”. Puig ha respost a aquesta afirmació assenyalant que el 81% dels delictes els cometen espanyols i ha exigit a Vega que deixe d’“enverinar la convivència”.

El portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha assegurat que el policia que va llançar les faules xenòfobes, que “ja fa molts anys que es juga la vida”, ha sigut “apedregat i espellat”. Llanos ha retratat una situació de la seguretat no menys apocalíptica que la seua companya de files, amb un augment dels delictes sexuals per les “polítiques de gènere i d’enfrontament entre homes i dones” i amb “il·legals” que ha contraposat els “abandonats i asfixiats valencians als que els ocupen delictivament els carrers”.

La vicepresidenta Aitana Mas ha ironitzat en la seua resposta a la formació ultra assegurant que “València és la cosa més semblant a Chicago en els anys 30”. “Vas pel carrer i has d’apartar assassins, violadors i ocupes”, ha postil·lat. Mas ha afirmat que els representants de Vox són “racistes” i “xenòfobs”.

“Influència directa” de la ultradreta en la Policia

Per part seua, la portaveu d’Unides Podem en la cambra autonòmica, Pilar Lima, ha denunciat el “discurs d’odi” i la concepció tan retorçada de la seguretat ciutadana“ de la formació d’ultradreta. Lima ha recordat que l’”obligació constitucional de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat és protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat ciutadana, no participar en fòrums promoguts per la ultradreta“.

La portaveu morada ha recordat la presència de “responsables de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional” en l’acte de Vox, la faena de l’inspector Ferris en acadèmia del líder d’España 2000 i el premi que el cap de la comissaria de Paterna va atorgar a l’empresari i dirigent de l’extrema dreta extraparlamentària. També ha alertat de la “relació d’influència directa entre feixistes declarats i l’entorn de la ultradreta sobre els i les agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que cada vegada es visibilitza amb més intensitat”. “No és una poma podrida ni un cas aïllat”, ha assegurat Pilar Lima.