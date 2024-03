Vox insisteix a cancel·lar el premi de l’antifeixista assassinat Guillem Agulló i el PP busca com desmarcar-se dels ultres

El premi que entregaven les Corts Valencianes en reconeixement a la lluita pels delictes d’odi, i que portava el nom de l’activista assassinat per neonazis Guillem Agulló, s’ha convertit en una gran bretxa entre el PP i Vox. Des que la ultradreta, que presideix el parlament autonòmic amb el suport del PP, va decidir eliminar el guardó, s’han succeït les crítiques als populars, que busquen ara la manera de reconduir la seua postura mentre els seus socis els pressionen. El PP va donar suport a aquesta iniciativa, sostenint que ha perdut la “vigència”, perquè va ser un acord dels grups del 2016, però ara busca com reparar-ho.

Els populars han plantejat que el reconeixement, que homenatja el jove antifeixista assassinat a Montanejos el 1993, es faça en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, on Vox no té capacitat de condicionar la decisió. Sense els seus socis d’ultradreta, és fàcil arribar a un acord en aquesta condemna. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va dir dimecres a Barcelona que l’objectiu és “continuar buscant espais i continuar fent esforços perquè tots puguem estar d’acord” en l’homenatge. En les Corts Valencianes, els populars van mostrar dimecres la seua disposició a buscar un acord amb la resta dels grups que no requerisca unanimitat per a mantindre el premi en la cambra.

Mentre el PP tracta de desmarcar-se de la seua primera decisió, Vox continua tibant la corda. Després que els populars anunciaren la proposta en la federació municipal, el portaveu del grup parlamentari ultra, José María Llanos, els va amollar: “Quina pena que fan. Sense Vox no tenen remei”. L’endemà, la presidenta de la cambra, Llanos Massó, va recalcar que el premi no s’entregarà enguany. La declaració institucional que l’avalava, considera la presidenta, “no pot condicionar a perpetuïtat les decisions que prenga qualsevol parlament”. “Sembla que les polítiques i les mesures implantades per alguns estiguen escrites en pedra i són inamovibles. Bé, doncs no són inamovibles”, va qüestionar. “Aquesta declaració institucional va decaure en una Junta de Síndics i això és ras i curt el que s’ha fet. Si a partir d’ací es volen muntar renous, es vol polititzar i ideologitzar la mort d’una persona, nosaltres evidentment no som els responsables”, va afegir Massó després de la sessió de control al Consell.

Minuts abans, el vicepresident Vicente Barrera, va acusar l’esquerra d’“instrumentalitzar” l’assassinat. Va assegurar que lamenta “profundament la mort d’una persona en uns fets luctuosos que mai haurien d’haver tingut lloc” i la “breu condemna que va complir l’homicida”, que li sembla “una autèntica mentida”. I després, va retraure: “Es volen apropiar dels valors que encarna aquest premi”, sense afegir el seu posicionament sobre el guardó.

La ultradreta ha anat desplegant un argumentari per parts en l’última setmana. Primer van dir que l’homenatge va ser una decisió “unilateral” de l’expresident Enric Morera, malgrat que el premi parteix d’una declaració que van firmar tots els grups, incloent-hi el PP. Després, que Agulló era un “independentista d’esquerres”, per la qual cosa desmereix el reconeixement de la cambra, que vol “eliminar tot biaix partidista de la política valenciana”. Després, que el 2016 van firmar la declaració dos grups que ja no tenen representació –Podem i Ciutadans– i que el que ara sí que en té, Vox, llavors no en tenia i no va poder opinar-hi.

La via plausible és que la Mesa adopte una resolució fent valdre una majoria alternativa a la del Govern valencià. Amb els vots del PP, el PSPV i Compromís, encara que la presidenta, de Vox, no donara suport al text, hauria d’acatar-lo. Compromís apunta aquesta possibilitat a través d’una iniciativa parlamentària, i insta la resta de les forces a secundar-la. La família d’Agulló els ha traslladat que considera que “qui ha llevat el premi és qui té la voluntat de tornar-lo a restituir”, segons va dir Joan Baldoví. El PSPV considera que la ultradreta està “fent un pols a Mazón” amb “els valors democràtics”. “Requereix una resposta enèrgica per part del president de la Generalitat”, apunta el portaveu socialista, José Muñoz.

Des que es va anunciar la supressió del premi, altres institucions han mostrat la seua disposició per a mantindre l’homenatge. A més de la Generalitat de Catalunya, el PSPV ha presentat una moció en la Diputació de València, on l’esquerra té majoria si pacta amb Ens Uneix i el PP s’allunya de les posicions radicals, per a atorgar uns guardons contra la intolerància.