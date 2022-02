Vox veta a Castelló declaracions institucionals contra la violència masclista i la mutilació genital femenina

Ni lluita contra la mutilació femenina, ni contra la bretxa salarial entre homes i dones, ni suport a la celebració de la jornada del 8 de Març. El portaveu de Vox en l’Ajuntament de Castelló, Luciano Ferrer, ha vetat tres declaracions institucionals presentades pels grups municipals que governen el consistori (PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida). Les declaracions institucionals han d’aprovar-se per unanimitat i amb un sol vot en contra no tiren avant.

Així doncs, els grups municipals de l’Acord de Fadrell han lamentat el veto de Vox a aquestes tres declaracions que pretenen “denunciar el vertader problema de drets humans que suposen totes les formes de violència contra la dona així, com les corresponents polítiques socials per a parar-les”. L’edil de l’extrema dreta ja va vetar al setembre una declaració per a erradicar el tràfic de dones, xiquetes i xiquets en la prostitució.

La regidora de Feminisme i portaveu adjunta de Compromís per Castelló, Verònica Ruiz, ha denunciat el “continu atac i posicionament ultra” de Vox “contra els drets de les dones” i la seua aposta per “continuar negant la violència masclista en totes les seues manifestacions, siga d’integritat física o mental, desigualtats econòmiques o en situacions socioculturals”. “Afortunadament a Castelló som una ciutat que avança en drets i que treballa per la igualtat per fer d’aquesta una ciutat millor i amb valors de justícia social”, defensa Ruiz.

Per part seua, el portaveu del grup municipal socialista, David Donate, ha destacat que l’Acord de Fadrell continuarà “defensant la igualtat i els drets de la dona davant les diferents manifestacions de discriminació que continuen patint les dones hui dia”. “Des del grup socialista combatrem qualsevol intent de limitar o posar fre als drets de les dones i continuarem reivindicant la igualtat plena i fomentant les polítiques per a la igualtat i contra la violència masclista”, ha indicat.

Finalment, el portaveu d’Unides Podem, Fernando Navarro, ha incidit en el fet que l’extrema dreta “ha tornat a mostrar el perill d’un projecte reaccionari que dona l’esquena a la violència de gènere i a les desigualtats que pateixen les dones”.