Vox vota en contra del protocol per a previndre agressions sexuals de la Mostra de cinema de València

El grup municipal de Vox, soci preferent del PP a l’Ajuntament de València, vota en contra del protocol contra l’assetjament sexual en el certamen cinematogràfic La Mostra de València. El consistori, que ha reunit el consell rector del festival per primera vegada després de les eleccions, ha plantejat que el certamen s’adherisca a un protocol impulsat per les associacions d’arts escèniques i audiovisuals de la Comunitat Valenciana per a previndre agressions en l’espai laboral i durant el certamen, que implica treballadors i públic.

El document es va presentar el febrer passat per iniciativa de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), a què es van sumar l’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià (Avetid), la delegació al País Valencià de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIM) i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV). El document estableix mesures preventives, informa de la manera de procedir quan l’assetjament es dona i afig un règim sancionador, que també preveu l’abús de poder.

El partit d’extrema dreta ha votat en contra de tots els punts plantejats en el consell rector de l’organisme, incloent-hi la programació. El certamen, que arranca el pròxim 19 d’octubre, ho fa amb la projecció de Marina, unplugged, un film valencià sobre els discursos populistes d’extrema dreta. Ambientat en la capital valenciana, la pel·lícula acompanya la líder d’un partit ultradretà en el procés de preparació d’un monòleg a través del qual donarà a conéixer el seu ideari davant el públic. La programació de la Mostra inclou un documental –el primer– sobre el Premi Nacional de Disseny Paco Roca i una investigació sobre Helena Cortesina, la primera directora espanyola de cinema mut. Vox no ha explicat les raons del seu vot en contra.

El certamen se celebra a València des del 1980, encara que va ser interromput durant el govern de Rita Barberá, una qüestió que el PSPV ha volgut recalcar. Els socialistes han votat favorablement a la proposta de l’organisme rector destacant que va ser amb el govern de coalició juntament amb Compromís que es va recuperar el certamen. La regidora socialista i exresponsable de Cultura, Maite Ibáñez, ha alertat sobre la posició de Vox, que ja ha manifestat temptatives censores en altres municipis, i denuncia que posen el focus sobre el festival cinematogràfic. “És el primer pas perquè María José Catalá i Vox emmordassen la cultura a la nostra ciutat”, ha advertit.