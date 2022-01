Xavi Sarrià: “Entendre les resistències populars ens ajuda a tirar avant”

L’artista Xavi Sarrià (Barcelona, 1977), exlíder de la mítica banda Obrint Pas, torna a la càrrega amb un single previ al llançament del seu nou disc. El videoclip de La nit ferida, amb la col·laboració de Pep Gimeno Botifarra i Ahmed Touzani, s’ha rodat a manera de distopia en plena pandèmia en la Cova Tallada de la costa valenciana. El nou disc, el llançament del qual està previst per a la pròxima primavera, s’ha gravat en Garate Studios d’Andoain i en Elefante Records de València per Antoni Laguna amb la producció de Genís Trani.

El músic i editor de Sembra Llibres torna a posar el focus en la història més tràgica: l’expulsió dels moriscos el 1609 per ordre del rei Felip III en una de les pitjors campanyes de neteja ètnica. Xavi Sarrià es va endinsar en aquesta història després d’escoltar en directe Pep Gimeno Botifarra i Ahmed Touzani, que comparteixen un so comú a banda i banda de la Mediterrània. “En escoltar-los vaig pensar a escriure aquesta cançó i endinsar-me en la història de per què aquests cants havien estat separats durant segles”, explica a elDiario.es l’artista.

Sarrià ha investigat com s’han mantingut les cançons i la memòria: “Vaig començar a entendre la magnitud de la tragèdia de l’expulsió dels moriscos”. “Encara hui no sabem la magnitud de la tragèdia, la tercera part de la població valenciana va ser capturada per les tropes imperials i, com si fora una distopia, portats en columnes humanes als ports”.

La nova marxa musical de Xavi Sarrià també recull la resistència popular. “Sembla una distopia i, per això, en el videoclip hem volgut transmetre aquesta imatge”, conta Sarrià. “Sempre que parlem del passat ho fem també del present”, postil·la.

La cançó s’ha estrenat acompanyada per un videoclip que, dirigit per Pau Berga i produït per Tourmalet Media, s’ha gravat en espectaculars coves valencianes relacionades amb la història dels aproximadament 300.0000 moriscos capturats i expulsats.

L’expulsió dels moriscos connecta també amb l’actualitat. “El discurs de l’odi i la intolerància van propiciar la neteja ètnica dels moriscos, l’expulsió dels jueus, la Inquisició i els decrets de nova planta”, afirma el músic, que lamenta que la intolerància continua creixent hui dia “en boca de discursos supremacistes”.

No obstant això, “entendre les resistències populars ens ajuda a tirar avant davant les crisis que ens colpegen”, afirma Xavi Sarrià. La nova gira, a diferència del format acústic de l’anterior, comptarà de nou amb els “ritmes de hui”. “Volem submergir-nos en el tresor de la cultura popular”, conclou l’artista.