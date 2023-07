Ximo Puig afirma que Tesla continua interessada a implantar-se a València i apunta a una reunió amb Pedro Sánchez

El president del Govern valencià en funcions, Ximo Puig, va afirmar dimarts que el Govern d’Espanya “està intervenint” i tindrà “les reunions que calga” per a la instal·lació de Tesla a la Comunitat Valenciana, i va assegurar que la Generalitat posarà “tots els seus ressorts per facilitar-ho”. En declaracions als mitjans dimarts a València, Puig va indicar que la instal·lació de la multinacional “depén de moltes qüestions” i que “en tots els països hi ha moltes negociacions”.

Les paraules de Puig confirmen que la firma no ha descartat l’opció d’instal·lar una factoria als voltants de València, tal com va informar fa poc elDiario.es. “Són decisions que han de prendre les empreses, nosaltres hem generat un espai amable per a la inversió i mai hem fet ‘aventurerisme’ polític partidista, sinó tot el contrari”, va dir el cap del Consell en funcions.

Minuts abans, en una entrevista dimarts en Plaza Radio va garantir que “es manté la conversa” amb Tesla i que, quan Carlos Mazón (PPCV) siga investit president del Govern valencià, li transmetrà “detalladament tota aquesta informació”. “I ja no sols amb aquesta empresa, amb altres que probablement se situaran a la Comunitat Valenciana”, va afegir.

Així mateix, va deixar anar que podria haver-hi una reunió de la companyia d’Elon Musk amb el president del Govern. “Jo crec que es reuniran amb el president Pedro Sánchez. Però bé, no em correspon a mi dir-ho”, va afirmar.

Des del Ministeri d’Indústria van assegurar que no tenien constància d’aquesta possibilitat i van insistir que mantenen contacte “amb moltes empreses i multinacionals que volen implantar-se en el territori espanyol i a les quals se’ls ofereixen les millors condicions possibles”.

Aquesta redacció va avançar en exclusiva la nit del 7 de juny que la multinacional americana estava en converses avançades amb el Govern valencià per a invertir 4.500 milions en una fàbrica amb l’objectiu de complementar la instal·lada a Berlín.

Si es concreta la inversió de Tesla a València, es tramitaria com un projecte territorial estratègic que permet agilitzar els terminis, tal com es va fer amb la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt.

L’opció favorita dels responsables de Tesla per a bastir la seua factoria de vehicles elèctrics i bateries és Xest. La Generalitat ha accelerat en els últims mesos la declaració ambiental i territorial estratègica del pla general d’ordenació urbana de Xest amb la finalitat d’impulsar la creació d’una nova àrea industrial a la ciutat.

Aquesta aprovació era un requisit necessari i sol·licitat per l’Ajuntament per a desenvolupar el polígon Ceja Cañada-Arena, que té 1,5 milions de metres quadrats disponibles i que podria acollir la producció de la companyia automobilística.

Tant Tesla com Ford i Volkswagen aspiren a captar part dels fons europeus de reconstrucció del segon Perte (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) del vehicle elèctric. Aquesta iniciativa, que s’obri en segona convocatòria els pròxims dies, compta amb fons específics per a impulsar la fabricació de cotxes elèctrics i bateries. És lògic pensar que la firma nord-americana esperarà saber si gaudeix d’aquestes ajudes abans de confirmar si finalment recala a València.