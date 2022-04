Ximo Puig avala la moció contra l’alcalde d’Oriola, imputat per malversació: “Hi ha una situació d’inestabilitat, és una decisió legítima”

“La moció de censura està formalitzada en l’àmbit local, es tracta d’una qüestió de política local. Hi havia una situació d’inestabilitat i s’ha pres aquesta decisió legítima i jo no tinc res més a dir”. Així ha donat per resolta la discussió per la moció de censura contra l’alcalde d’Oriola el dirigent dels socialistes valencians, Ximo Puig, a cinc dies de la votació en el ple.

El president també de la Generalitat Valenciana respon a les acusacions del líder del PP valencià, Carlos Mazón, que acusa els socialistes d’ordir una moció amb trànsfugues de Ciutadans per expulsar el seu alcalde, imputat per malversació per haver cobrat durant sis anys de Sanitat sense que conste que anara al seu lloc de treball.

El dirigent socialista descarta les opinions de Mazón i assegura que no se sustenten en cap fet. Així mateix, ha assenyalat que s’ha mantingut una relació “institucional raonable” i “positiva” amb l’Ajuntament d’Oriola, perquè s’ha “avançat bastant en qüestions que amb governs anteriors no s’havia avançat” i espera “continuar fent-ho amb el nou govern” i “intensificar aquesta col·laboració”.

“Jo respecte l’autonomia local i respecte tant l’acord anterior a aquest govern com el que democràticament es produïsca, i per descomptat no tinc cap mena de dada que em permeta pensar que hi ha algun tipus d’interés ocult, però no em correspon a mi valorar-ho”, ha insistit el dirigent.

A mesura que s’acosta el ple municipal que votarà la moció, el pròxim 25 d’abril, els populars intensifiquen la seua campanya. L’alcalde encara, Emilio Bascuñana, denunciava en roda de premsa dimecres mitja desena d’“irregularitats” dels que fins al mes passat han sigut els seus socis de govern local durant set anys. Entre altres qüestions, l’alcalde ha denunciat l’exgerent de Cultura: “Se l’acusa d’una actuació d’administració deslleial contra els interessos de la societat municipal i del municipi d’Oriola després de la seua decisió de tancar els museus i altres dependències la Setmana Santa passada”, indica el PP en un comunicat.