Ximo Puig censura el “boicot” del PP a la renovació d’òrgans estatutaris: “S’ha intentat trencar el funcionament de les institucions”

La renovació de sis organismes estatutaris de la Comunitat Valenciana haurà d’esperar a la pròxima legislatura, quan es reconfiguren les majories parlamentàries i alguns grups canvien de direcció. Després de l’abandó del PP de les negociacions, que requereixen el suport dels seus diputats per a tirar avant, només han pogut renovar-se parcialment dos organismes: el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i el Consell Jurídic Consultiu.

La presidència del Consell Rector, òrgan de gestió de la televisió pública, es va renovar en l’últim ple de les Corts Valencianes. Es va fer en tercera votació, quan per llei ja n’hi ha prou amb una majoria absoluta com la que tenen els tres grups que formen govern (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida), per triar a Miquel Francés com a responsable, però no es va arribar a la majoria necessària per a renovar als consellers que proposen els grups parlamentaris.

En el cas del Consell Jurídic Consultiu, organisme que vigila la legalitat dels projectes de l’executiu autonòmic abans de ser aprovats, dimarts s’ha procedit a la presa de possessió de dos consellers. L’organisme només ha pogut ser renovat parcialment, amb els dos membres que correspon nomenar a Presidència de la Generalitat Valenciana: Javier de Lucas i de Fernanda Lapresta en substitució de Faustino de Urquía i d’Asunción Ventura. Mentrestant, la resta dels consellers, que depenen de les Corts Valencianes, segueixen esperant amb el mandat caducat des de setembre.

En la presa de possessió dels consellers, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusat el PP de “bloquejar” la renovació dels organismes per interessos electorals. “És inevitable censurar els intents irresponsables de bloquejar les institucions. Perquè les institucions no serveixen a un partit: serveixen a la ciutadania i fan avançar la societat”, ha criticat el cap del Consell, que ha posat en valor l’activitat del Consell Jurídic Consultiu durant quaranta anys d’autogovern.

El responsable de l’executiu autonòmic creu que hi ha una intencionalitat clara dels populars a mantindre els organismes en funcions. “Si en la legislatura anterior es va poder arribar a un acord, per què ara no”, ha plantejat, incidint en el fet que “va ser possible amb l’anterior direcció del PP”, que ocupava Isabel Bonig, i no amb l’actual, amb Carlos Mazón al capdavant. “S’ha intentat trencar el funcionament de les institucions”, ha denunciat més endavant, després de la presa de possessió de Carolina Punset i Adolf Sanmartín com a secretària autonòmica per a la Unió Europea i director general d’Administració Local, respectivament.

“El que ha passat no és comprensible. Tenint més representació política en l’anterior legislatura, es va consensuar, i ara, que tenen menys representació, no n’han sigut capaços” ha insistit el president, que ha manifestat el seu desig que “amb una nova direcció es puga acordar”, convençut que respon a una estratègia de bloqueig estatal. De moment, queden pendents la renovació dels consellers del Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparència i els consells socials de les universitats.