Ximo Puig demana que s’investigue la “desaparició” del iot decomissat al testaferro del saqueig de la cooperació

Ximo Puig ha revelat dijous, durant la sessió de control de la cambra autonòmica, que la Generalitat Valenciana ha demanat “a l’autoritat judicial competent” que s’investigue la presumpta desaparició del luxós iot decomissat al testaferro de la trama del saqueig dels fons de la cooperació pel qual va ser condemnat l’exconseller del PP Rafael Blasco.

En la sentència més recent, la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València va condemnar a un any de presó l’exconseller de Solidaritat i a dos anys el testaferro Augusto César Tauroni, després dels pactes de conformitat a què els acusats van arribar amb la Fiscalia Anticorrupció. A més, la sentència va ordenar requisar dos apartaments de luxe adquirits per Tauroni a Miami, a més del seu iot i els diners que hi havia en diferents societats intervingudes en l’estructura de blanqueig de capitals de la trama corrupta.

No obstant això, el iot ha “desaparegut” després d’una tempesta, segons va avançar el diari Levante-EMV. El president valencià, Ximo Puig, ha anunciat que l’executiu autonòmic ha “requerit informació exacta” sobre les circumstàncies de l’embarcació, que “formava part dels béns requisats a un dels condemnats pel cas Cooperació”.

La directora general de Relacions amb les Corts i responsable de l’Oficina de Recuperació d’Actius, Ana Domínguez, ha afirmat en declaracions a elDiario.es: “Continuarem insistint per saber què ha pogut passar amb el famód vaixell de Tauroni, perquè evidentment són bastant sospitoses les circumstàncies en què s’ha produït la desaparició del vaixell, que era un bé decomissat”.

El iot Eclipse, model Prinz Coupe Sunseeker amb número de sèrie BEPRZHRG06C707 i matrícula 7a VA-3-155-09, formava part dels béns que el testaferro Augusto César Tauroni mantenia en una de les zones més exclusives de Miami, davant del canal sud, i que va ser embargat per la secció de decomís d’actius i blanqueig de capitals del Departament de Justícia nord-americà juntament amb dos habitatges valorats en 1,2 milions de dòlars.

Un dels dos habitatges, situat en el número 200 del bulevard Biscayne de Miami, disposa d’embarcador on estava amarrat el iot decomissat. Les propietats als Estats Units de la trama van servir per a blanquejar els diners saquejats de la cooperació valenciana per la trama comandada per l’exconseller Rafel Blasco i pel seu testaferro.

En l’altre habitatge, en el 485 de l’avinguda Brickell, estava domiciliada l’empresa pantalla de Tauroni i la seua dona (Indra Holding and Investment Corp.) a nom de la qual figuraven els béns. “Volem que s’investigue i que s’audite la desaparició d’aquest bé”, ha dit Puig en resposta a una pregunta de la portaveu d’Unides Podem, Pilar Lima, durant la sessió de control en les Corts Valencianes.

El Departament de Justícia nord-americà també va embargar comptes bancaris del matrimoni, diverses societats mercantils de Florida, Delaware i Nova York, així com el luxós iot. La presumpta trama del saqueig dels fons de la cooperació valenciana va usar la xarxa d’empreses als Estats Units per a llavar uns dos milions d’euros.

Ana Domínguez ha destacat la “vocació” del Govern del Pacte del Botànic “per lluitar contra la corrupció” i de reclamar “allò que pertany als ciutadans i ciutadanes”.