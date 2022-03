Ximo Puig proposa en la Conferència de Presidents “limitar el preu de l'energia” entre una desena de mesures

"Limitar el cost de l'energia" és la principal d'una desena de mesures que el president de la Generalitat Valenciana ha defensat en la Conferència de Presidents celebrada aquest diumenge a l'illa de la Palma per a combatre l'impacte de la guerra a Ucraïna sobre l'economia i la societat. Ximo Puig ha assenyalat que aqueixa intervenció en els preus ha de tindre incidència especial en els sectors que depenen de manera intensiva del gas, com la indústria ceràmica.

La necessitat que la Unió Europea amplie el Marc Temporal d'Ajudes d'Estat a empreses i sectors afectats per l'augment del cost de l'energia és una altra de les propostes formulades pel president valencià, que ha demanat iniciatives per a minorar els impostos especials a l'electricitat i els hidrocarburs, amb l'objectiu de compensar les indústries intensives en energia i les més perjudicades per la pujada dels costos energètics.

Per a fer front a la pujada del preu de l'electricitat en les famílies més vulnerables, Puig ha proposat afegir un suplement energètic a l'Ingrés Mínim Vital i s'ha mostrat partidari d'impulsar les energies renovables, tot flexibilitzant la tramitació de la instal·lació de plantes. El cap del Consell ha defensat que l'Administració ha de ser acceleradora de la transició energètica i no una barrera.

En aquest mateix sentit, ha demanat que es prioritzen els PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) relacionats amb projectes energètics i també amb els que permeten accelerar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació, de manera que no s'interrompa la senda de creixement que es va emprendre després de superar les fases més dures de la pandèmia de la Covid-19. D'altra banda, també ha demanat impulsar un pla de xoc que permeta agilitzar les llicències d'obra i d'activitat en el Pla d'Eficiència Energètica en l'Edificació.

Ampliar la moratòria per a començar a retornar els préstecs de l'ICO que es van atorgar durant la pandèmia i que venç al juny és una altra de les idees expressades per Puig en la Conferència de Presidents. A més, ha sol·licitat crear una línia Ucraïna per a préstecs bancaris a empreses d'ús intensiu d'energia o afectades per la falta de matèries primeres, així com la implantació de línies de finançament preferent de l'ICO amb tipus d'interés del 0% i sense comissions.

Per a fer costat a l'agricultura, el president valencià ha considerat essencial instar la Unió Europea perquè afavorisca la importació de matèria primera dels principals productors del món davant el risc de desproveïment en el sector primari. Una resposta, ha dit, que ha de ser potent, ràpida, coordinada i conscient del clima social que genera aquesta nova situació de crisi i incertesa després de dos anys de pandèmia.

Partidari que les comunitats autònomes participen en l'elaboració del pla nacional de recuperació d'aquesta crisi, Puig ha convocat aquest dilluns els agents socials per a fixar la posició de la Comunitat Valenciana. "Aportarem respostes a les necessitats de la nostra economia, especialment en aquells sectors més afectats, tant els d'ús intensiu d'energia com els que depenen directament del gas i no tenen substitut possible, que necessitaren uns suports més enllà dels generals", ha assenyalat.