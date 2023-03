Ximo Puig redobla l’aposta per València i col·loca tots els consellers en les llistes del PSPV

El PSPV-PSOE s’ho juga tot a València. El Comité Nacional del PSPV vota dissabte les llistes autonòmiques i ratifica les candidatures municipals, amb un canvi notable: el president de la Generalitat, Ximo Puig, encapçalarà la llista per València, en compte de per Castelló, com era habitual. El secretari general dels socialistes valencians situa tots els seus consellers en la llista per València, amb la titular de Política Territorial, Rebeca Torró, com a número dos, i el conseller d’Hisenda, Arcadi España, de número tres, segons avancen fonts del partit.

Puig blinda tots els membres de l’Executiu autonòmic i premia els seus dirigents més pròxims en una maniobra que busca traure el màxim partit en la circumscripció de València, on per la llei electoral i la distribució d’escons tenen més possibilitat d’obtindre avantatge. La llista per Castelló l’encapçalarà Rafael Simó, el president de l’autoritat portuària de Castelló, mentre que la consellera d’Innovació, Josefina Bueno, ho farà per Alacant. Simó el segueix Maria José Salvador, vicepresidenta de les Corts Valencianes i exconsellera d’Habitatge i Obres Públiques.

El líder socialista incorpora a les llistes de València la presidenta del Consell de la Joventut, Cristina Martínez, a qui segueix el president de la Diputació de València, Toni Gaspar. Derrere d’ells es mantenen la diputada i alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, i el secretari d’organització, José Muñoz. Tancarà la llista simbòlicament l’exconseller d’Hisenda, Vicent Soler.

El dirigent deixa alguns llocs al sector afí a l’exministre José Luis Ábalos. Manté en les llistes Mercedes Caballero, exsecretària general de la província de València i membre del Comité Federal, pel número 10, i nou números més avall el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i l’exdelegat del Govern a València, Juan Carlos Fulgencio. Divendres, el diputat David Calvo va ser nomenat director general d’Innovació Ecològica en la Conselleria d’Habitatge.

En el seu discurs d’obertura del Comité Nacional, Puig ha reivindicat que en les dues legislatures d’un govern liderat pels socialistes s’ha passat del paradigma de la corrupció a “una comunitat a l’avantguarda”, amb més de dos milions d’afiliats a la Seguretat Social. El president ha posat en valor l’estabilitat política, l’aprovació de tots els pressupostos dins del termini i en la forma escaient, la recuperació de la sanitat universal, la lluita contra la violència de gènere i els recursos per a la salut mental.

Sobre la campanya que s’encetarà d’ací a poc, Puig creu que el partit ha de centrar-se en la confiança i en l’estabilitat i a oferir resultats “tangibles” com l’ocupació o la gigafactoria de Volskwagen a Sagunt. “El concepte fonamental de la política és la confiança”, ha insistit, apuntant que “la dreta està fent la campanya més bruta, perquè no té projecte polític”. “Hem de generar confiança. La Comunitat Valenciana és un espai favorable a la inversió, a la convivència, on vol viure la gent”, ha assenyalat.