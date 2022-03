La zona de baixes emissions de València funcionarà el 2023 amb càmeres per a sancionar els vehicles més contaminants

Els cotxes i les motos més antics i contaminants tindran restringida l’entrada a la zona de baixes emissions (ZBE) que s’habilitarà a València abans que acabe l’any 2023, una mesura que és de compliment obligat per a tots els municipis de més de 50.000 habitants en virtut de la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

Fonts de la Regidoria de Mobilitat que dirigeix Giuseppe Grezzi informen elDiario.es que l’Ajuntament destinarà 10 milions d’euros per a la posada en marxa, dels quals 9 els finançarà la Unió Europea a través dels fons Next Generation. Les mateixes fonts afirmen que en aquests moments treballen en el sistema tècnic de gestió de la ZBE, que passa per licitar “el sistema de càmeres que seran de lectura de matrícula, però d’última tecnologia”.

El pas següent serà elaborar “el reglament d’aquesta zona, que està per determinar, per a la qual cosa hi haurà un debat amb la ciutadania i amb tots els agents, per determinar quin és l’abast de la mesura”. En aquest sentit, comenten que “es pot fer escalable i es poden crear fases transitòries per a l’aplicació, l’àmbit territorial en què es pot aplicar”.

Així doncs, segons Mobilitat, “de manera prioritària i immediata es licitarà el projecte tècnic i el constructiu per instal·lar un sistema de càmeres de lectura de matrícula d’última tecnologia, que utilitzarà intel·ligència artificial”. Això significa que “la previsió és que no calga disposar de tants recursos humans com els que fan falta per a controlar l’àrea de prioritat residència de València (APR), per tant serà un sistema molt avançat que permetrà gestionar de manera molt eficient”.

A més, el sistema de càmeres estarà integrat amb totes les plataformes electròniques de Smart City: “A partir d’ací pots encendre i apagar les càmeres, modular, activar la primera, la segona o la tercera corona”, expliquen.

Quant als vehicles afectats per la ZBE, que seran sancionats si accedeixen al perímetre protegit, el model es basarà en l’etiquetatge mediambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), que marca les característiques dels vehicles: “Tot el sistema d’autorització es determinarà sobre la base de molts vectors i debats que es generen, que tenim la voluntat d’impulsar per abordar un pacte social per a la transició ecològica, cada vegada més urgent, a fi de definir el model de la València del 2030”, comenten.

Quant a la redacció del reglament, el departament de Mobilitat haurà de tindre en compte la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha tombat l’ordenança sobre la zona de baixes emissions de Barcelona. Una sentència contra la qual es pot recórrer.

La sala anul·la l’ordenança municipal aprovada en el plenari del Consell Municipal en sessió del 20 de desembre de 2019 que restringia la circulació de determinats vehicles a la ciutat i que és d’aplicació immediata, pel fet d’entendre que té deficiències en l’elaboració per la falta d’informes determinants i per ser excessiu en l’àmbit geogràfic d’aplicació i en la mena de cotxes exclosos.

L’opinió majoritària dels magistrats de la sala és que aquesta ordenança del consistori barceloní incideix “especialment en els ciutadans amb menys capacitat econòmica” per a renovar el seu vehicle, en les famílies nombroses, en els residents i en els col·lectius empresarials amb menys recursos per a substituir els seus vehicles professionals, com poden ser autònoms, pimes o microempreses.

“En el procediment d’elaboració de l’ordenança, no es ponderen prou les conseqüències econòmiques i socials que poden derivar-se d’aquestes mesures restrictives” i no “es valoren alternatives o mesures menys restrictives”, sostenen els magistrats.