Anticorrupción archiva la investigación por la permuta a Boluda al haber decidido el Puerto de València anularla

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar la investigación penal abierta el pasado mes de septiembre tras una denuncia anónima sobre al rescate de la concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia, sin actividad desde 2012, a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros a favor de Boluda Corporación Marítima. Unos hechos que de forma independiente también investiga el Tribunal de Cuentas, que apreció posible responsabilidad contable.

Dos meses antes, a finales de junio, el consejo de administración de la APV aprobó el inicio de un expediente de lesividad para dejar sin efecto la permuta que el propio Puerto aprobó en 2019, al reconocer que pudo existir un quebranto para los intereses públicos, un extremo que deberá dirimir el Tribunal Superior de Justicia para impugnar definitivamente la permuta, si considera que efectivamente la concesión de Unión Naval se debió recuperar por la vía de la caducidad, y por lo tanto sin coste para las arcas públicas, tal y como sostienen la Intervención y la Abogacía del Estado.

La permuta aprobada por la APV en 2019 y anulada el pasado mes de junio valoró en casi tres millones de euros la concesión de Unión Naval, que finalizaba en el año 2027, una cuantía que se le abonó a Vicente Boluda en especie, en concreto mediante otra concesión en los mencionados terrenos de 4.700 metros para levantar un edificio de oficinas de 13 plantas.

El haber anulado la mencionada permuta de concesiones dejanto por lo tanto sin efecto el presunto hecho irregular, puede haber sido uno de los principales condicionantes por los que finalmente Anticorrupción ha decidido archivar la causa.

El expediente de lesividad, como informó este diario, vino motivado por los informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado, que cuestionaban que no se hubiera optado por la caducidad de la concesión de los astilleros, fórmula que no hubiera supuesto coste alguno para el bien público.

Según el informe de la Agocía del Estado publicado íntegramente en exclusiva por elDiario.es, constan hasta cuatro posibles irregularidades en la forma de proceder de los responsables de la APV, con su presidente, el socialista Aurelio Martínez, a la cabeza.

En concreto, considera que no se procedió regularmente al no explorar lo suficiente el rescate de la concesión de Unión Naval por la vía de la caducidad y por tanto, sin necesidad de compensar a Boluda con una nueva concesión. La Abogacía considera que pudo hacerlo por la falta de conservación de las instalaciones que forman parte de esa concesión y por no ajustarse su actividad actual (manipulación y mantenimiento de contenedores) a la actividad principal de la concesión (construcción de barcos).

Además, añade que no se procedió regularmente compensando a Boluda con otra concesión al ser para Boluda Corporación Marítima, una sociedad diferente a la original (Unión Naval) y para un fin diferente al original (de astilleros a edificio de oficinas).

El rescate irregular de la concesión de los astilleros de Boluda viene motivado por los cambios introducidos en la ampliación del Puerto, que no están amparados por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007. Estos cambios implican el traslado de la terminal de cruceros a la sede de la antigua Unión Naval.