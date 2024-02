La asociación vecinal 'Amics del Carme' pone 85 denuncias contra el “descontrol” de las terrazas en València

La Asociación de Vecinos y Comerciantes 'Amics del Carme' ha informado este jueves de la interposición de hasta 85 denuncias a través del registro de entrada del Ayuntamiento de València, algunas con varias reiteraciones, por el abuso de diversas terrazas de establecimientos hosteleros en la ocupación del espacio público de Ciutat Vella.

“Confirmamos la afirmación hecha por la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València en cuanto a que hay terrazas que ocupan más espacio del permitido”, han afirmado desde la entidad.

Esta situación, según han explicado, provoca problemas continuados en el espacio público de algunas zonas de València: “En concreto en Ciutat Vella, por el hecho que la trama urbana del centro histórico es particular y la utilizan no solo los residentes, sino también los visitantes y turistas, provoca problemas de movilidad de peatones. Esta situación ocasiona muchas molestias diarias para los residentes y, incluso, algunas situaciones de peligrosidad”.

Fuentes de la asociación han asegurado que “el espacio libre de las aceras (ya estrechas de por sí) se ve reducido por sillas, mesas, pancartas, pizarras, publicidad y otros objetos decorativos de bares, pubs, cafeterías, restaurantes, y otros negocios, lo que provoca que no se pueda pasar con un carrito de bebé, con silla de ruedas, con el carro de la compra, o que una pareja de personas hombro a hombro por la acera obligue a los peatones a bajar a la calzada, con las molestias y el peligro que comporta para su seguridad”.

Desde 'Amics del Carme' han detectado varios puntos negros en Ciutat Vella, como “plaza del Tossal, plaza del Negrito, calle de Sant Miquel, calle del Conde de Almodóvar, plaza de Rodrigo Botet y plaza del Ayuntamiento”.

El vecindario de Ciutat Vella “está sufriendo durante mucho de tiempo un abuso en la ocupación del dominio público y los responsables de esta situación son los hostaleros abusadores y el Ayuntamiento connivente”, han denunciado.

“No es cierto, como afirma la alcaldesa, que la hostelería trabaja de forma muy seria. Al menos, no es cierto en Ciutat Vella. En nuestro distrito la situación es completamente anárquica porque se incumple de manera continuada, por gran parte de la hostelería, la Ordenanza de Ocupación del Dominio Público en varios aspectos como la no existencia de marcas verdes pintadas que delimitan el espacio autorizado; mesas y sillas fuera de las marcas verdes en las terrazas marcadas; exceso de ocupación de la vía pública por el vuelo de parasoles y toldos; mobiliario, barreras, pancartas, pizarras, estufas y otros elementos decorativos fuera del espacio autorizado; colocación de la terraza fuera del horario permitido o con el local cerrado; adición de mesas altas y taburetes adosados a la pared”, han enumerado.

Para la entidad, “la zona acústicamente saturada (ZAS) del barrio de Carmen se aprobó definitivamente en 2018, pero sigue incumpliéndose su normativa ya que el Ayuntamiento no vigila adecuadamente el foco del ruido continuado en algunas calles” y ha añadido: “El ruido mata y la alcaldesa María José Català no hace nada para ponerle remedio. No se está actuando para defender la salud de la ciudadanía. Se está condenando a las personas a un sufrimiento continuado, vulnerando su salud, mientras beneficia, en el espacio público, la proliferación de negocios privados en la zona de Ciutat Vella”.