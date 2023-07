El Ayuntamiento y el Valencia CF acercan posturas para desbloquear el nuevo estadio

“La verdad es que nadie entendería que otras ciudades españolas a las que aprecio mucho y que tengo gran relación con ellas como Zaragoza optaran a ese Mundial y nosotros no. No es la València que yo quiero liderar la que deja pasar oportunidades como un Mundial. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible para no perder esa oportunidad”. La alcaldesa de València, María José Catalá, decía esto el pasado 27 de junio a preguntas de elDiario.es sobre si la ciudad concretará en los próximos meses su candidatura a ser sede del Mundial de 2030, si finalmente lo organiza España.

Catalá comentó además que los responsables de Grandes Proyectos y Urbanismo, José María Olano y Juan Giner, estaban en ese momento “estudiando toda la documentación junto a los técnicos” para posteriormente mantener una reunión con representantes del club “con soluciones” encima de la mesa.

Casi un mes después y según ha averiguado elDiario.es de fuentes de toda solvencia, se han producido al menos dos reuniones entre técnicos del Valencia CF y del Ayuntamiento para analizar la situación, intercambiar documentación y buscar una solución viable para finalizar las obras que se plasme en el convenio urbanístico cuyo borrador ya trasladó el anterior equipo de Gobierno de Joan Ribó y Sandra Gómez al club, sin que llegara a firmarse por falta de acuerdo sobre el coste del polideportivo de Benicalap y sobre el aforo del estadio, entre otras cuestiones. La principal característica de este documento era que la entidad valencianista dirigida por su máximo accionista, Peter Lim, no podría vender los diferentes aprovechamientos urbanísticos hasta que no pagara el coste íntegro del polideportivo primero, y hasta que no acabara el nuevo estadio después. Tanto desde el club como desde el Ayuntamiento han preferido no hacer declaraciones el respecto.

Como informó este diario, la candidatura de València deberá presentar a la FEF en el último trimestre de este año garantías por escrito de que cumplirá con las condiciones que imponga la FIFA a las posibles sedes del Mundial, condiciones que se harán públicas entre septiembre y octubre, entre ellas y en el caso de la capital valenciana la finalización del nuevo estadio.

Ya a finales del mes pasado la candidatura, integrada por representantes del Valencia CF, del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana, remitió a la Federación Española de Fútbol (FEF) documentación relacionada con aspectos organizativos en el nuevo estadio y con el plan financiero del club para acabar las obras.

De esta forma, el club hizo llegar a la FEF planos del nuevo estadio en los que especifica la ubicación de las instalaciones requeridas por la FIFA, por ejemplo, salas para alojar a voluntarios y a periodistas, así como detalles para las retransmisiones sobre la posición de las cámaras de televisión. También ha remitido toda la documentación financiera con la que el club prevé hacer frente a los 120 millones de euros que costará terminar unas obras que llevan 14 años paradas, en concreto, de 80 a 105 millones correspondientes al fondo CVC, ya en la caja del club, las líneas de crédito de Caixabank (15 millones) y de Rights and Media Funding Limited (15 millones) y los activos inmobiliarios que el club pondría en el mercado, siempre y cuando se firme el convenio urbanístico con el Ayuntamiento de València.

Entre estos activos destaca el actual edificio de oficinas del club, ubicado en la calle de Micer Mascó (este inmueble no vinculado al convenio), los 41.700 metros cuadrados de suelo terciario junto al nuevo estadio, por los que se ha interesado Atitlan, además de los terrenos del Mestalla en la avenida de Aragón: 30.000 metros cuadrados de suelo terciario y 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial, es decir, para construir viviendas.