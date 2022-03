El barrio valenciano de Orriols sale de nuevo a la calle “ante la lentitud de las mejoras prometidas por los políticos”

“Lo que pedimos es lo mismo que venimos solicitando desde que empezamos a movilizarnos el pasado mes de junio, queremos tener un barrio seguro donde podamos ir tranquilamente por la calle, donde no tengamos que enfrentarnos con este tipo de personajes que causan problemas y un barrio con una calidad digna”.

Mari Carmen Tarín, portavoz de la plataforma Orriols en Lucha, explica así la principal reivindicación de los vecinos y vecinas que este martes se han vuelto a manifestar a partir de las 19.30 horas para exigir un barrio “seguro, diverso y digno”.

Según Tarín, “en la última asamblea que tuvimos el mes de febrero se informó a los vecinos de cómo iban las reuniones con las diferentes administraciones y se acordó seguir con las movilizaciones”.

Sobre la situación actual del barrio, comenta que “las cosas van muy despacio, la última reunión de mesas interconcejalías la tuvimos el 1 de febrero, también la reunión con Mónica Oltra y con subdelegación del Gobierno; el alcalde nos dijo que la siguiente reunión sería después de Fallas y aún no tenemos fecha aunque es verdad que el 11 de abril vienen al barrio Giuseppe Grezzi, Sergi Campillo y el alcalde Joan Ribó para hacernos una propuesta y que la valoremos, aunque no sabemos en qué sentido, pero esta no es la reunión de concejalías”. Por su parte, “Mónica Oltra que prometió venir al barrio con propuestas según dijo en dos o tres semanas aún no nos ha dado fecha”.

En materia de seguridad, la portavoz vecinal asegura que “siguen exactamente igual que estaban, es decir, cuando hay policía las cosas están contenidas y cuando desaparece pues volvemos a tener los mismos problemas puesto que las personas causantes de los problemas siguen en el barrio; no sabemos nada de las ocupaciones ilegales de pisos por parte de estas personas y es por eso que nos manifestamos, porque o estamos presionando en la calle o se olvidan de nosotros”.

Además, “en materia urbanística no avanzamos nada, tenemos proyectos pendientes desde hace mucho tiempo que prometen y prometen pero que no arrancan y ahí está, todo muy lento, llevamos nueve meses de movilización y todo va muy lento”.