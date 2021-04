Compromís i el PSPV de València demanen al Port “un altre estudi d’impacte ambiental” sobre la polèmica ampliació

Els partits que conformen el Govern municipal de València han aconseguit consensuar una postura comuna davant de la polèmica ampliació del port que implica la petició a l’Autoritat Portuària (APV), com a òrgan substantiu, de l’elaboració d’un nou estudi d’impacte ambiental.

L’acord es va plasmar dijous en el ple de l’Ajuntament en forma de moció alternativa a una de presentada prèviament pel PP que advocava per la finalització d’ampliació nord “amb totes les garanties jurídiques i mediambientals” i que incloguera un augment pressupostari per regenerar les platges.

No obstant això, tant Compromís com el PSPV van acordar un text alternatiu, segons el qual s’insta “sol·licitar a l’Autoritat Portuària, com a òrgan substantiu, que valore la realització d’un estudi d’impacte ambiental, tal com suggereix el Ministeri de Transició Ecològica, que continga com a mínim els aspectes següents i els mecanismes corresponents de pal·liació: anàlisi de la mobilitat que suposa el projecte d’ampliació i mesures de gestió sostenible d’aquesta; increment de materials necessaris per a la construcció de la nova plataforma on se situarà la terminal; i estudi paisatgístic de la nova terminal i de la seua afecció a les platges del Cabanyal i la Malva-rosa”.

La moció considera també que “el port del futur ha de ser més sostenible, competitiu i integrat a la ciutat per continuar així sent valor positiu a València i un motor d’ocupació fonamental en el marc de l’economia blava” i que ha de treballar “per la seua descarbonització” i per “garantir la reducció de les emissions fins a assolir l’objectiu de zero emissions abans del 2030”.

A més, advoca per assegurar “el compliment de tota la normativa ambiental respecte al desenvolupament del port”, per això sol·licita que es duguen a terme “les mesures correctores que estan previstes en la declaració d’impacte ambiental del 2007 per compensar l’actual basculament de les platges del nord (el Cabanyal i la Malva-rosa) així com la greu regressió de les platges del sud (Pinedo, el Saler, el Perellonet, etc.)”.

Finalment, aposta per potenciar “el desenvolupament del transport ferroviari de mercaderies del port de València i la seua connexió amb el Corredor Mediterrani i el Corredor Atlàntic fins a aconseguir quotes similars en l’ús del tren a les que tenen els ports europeus més grans”.

La moció es va aprovar amb els vots favorables del Compromís i PSPV, mentre que Ciutadans i el PP s’hi van abstindre i Vox hi va votar en contra.

Aquesta proposta d’acord l’ha defensada l’alcalde de València, Joan Ribó, que divendres participa en la reunió del consell d’administració de l’APV en què no es preveuen novetats respecte de l’ampliació nord: “Les coses s’han de fer bé, amb visió de futur i amb perspectiva sostenible, en el marc estratègic de la ciutat, i amb comprensió davant els interessos econòmics del port i la ciutat”, va afirmar Ribó.

En la seua intervenció en el ple, Ribó va fer un repàs de l’estudi cartogràfic dut a terme per la Universitat Politècnica de València a petició de l’Ajuntament sobre la reculada de la línia de costa de les platges del sud, “el basculament nord-sud” que pateix la costa de la ciutat i ha conclòs assegurant que “tenim problemes molt seriosos a les platges”.

El primer edil va desglossar aquest document per recordar que “a la platja del Saler hi ha llocs en què el front dunar s’ha endarrerit més de 15 metres. I aquest efecte és molt visible, per exemple, en el búnquer i el tram nord d’aquesta platja”.

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, va instar l’elaboració de “un pla ambiciós que ha d’anar de la mà del Govern d’Espanya sobre la manera de combatre la regressió que poden experimentar les platges del sud, un pla que evite no solament que es continue perdent terreny, sinó que permeta que es puga guanyar terreny”.

A més, va posar en valor “la importància estratègica que té el port per a València en ocupacions directes i indirectes, és una infraestructura que genera ocupació per a moltes famílies treballadores de la ciutat” i va advocar per fer compatibles “la protecció del medi ambient amb un pol generador d’ocupació”.

La portaveu municipal del Partit Popular (PP), María José Catalá, va assegurar que “no cal triar entre el progrés i les platges, perquè la tecnologia i la innovació fan possible avançar i anar amb compte de l’entorn”. L’edil popular va demanar la finalització de l’ampliació del port, “perquè continue liderant el transport de mercaderies” i va instar el govern local “a demanar més fons estatals i europeus per a la regeneració de les platges”.

El líder municipal de Ciutadans, Fernando Giner, va justificar l’abstenció del seu grup pel punt en què diu que s’avalue fer una altra declaració d’impacte ambiental (DIA): “Estem d’acord amb la descarbonització del port, amb l’eixida per tren de les mercaderies i amb la regeneració de les platges del sud, que és el que havíem proposat nosaltres, però no amb la insistència de Ribó de retardar el projecte amb una altra DIA”.

L’edil de Vox, Vicente Montañez, va votar contra la moció pel fet d’entendre que l’informe de Ports de l’Estat secunda l’ampliació del port en la zona nord sense necessitat d’exigir un altre informe d’impacte mediambiental.

Com va informar elDiario.es, l’informe jurídic de Ports de l’Estat considera que la DIA del 2007 no ha caducat, però l’estudi tècnic recomana fer nous informes ambientals davant les modificacions importants que ha experimentat el projecte original.