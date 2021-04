L’eurodiputat del PP González Pons demana un debat sobre l’ampliació del port de València “perquè la ciutat decidisca si vol perdre les seues platges”

El vicepresident del Grup Popular Europeu, el valencià Esteban González Pons, ha tornat a alçar la veu a través de les seues xarxes socials en contra de l’ampliació del port de València, en plena polèmica per la decisió recent de Ports de l’Estat de desvincular-se de la responsabilitat de tramitar una altra declaració d’impacte ambiental, una decisió que ha derivat a l’Autoritat Portuària de València (APV) després d’aconseguir un canvi normatiu amb la connivència del Ministeri de Transició Ecològica.

Pons ha trencat així la línia de suport a l’ampliació portuària expressada per dirigents del PP de la Comunitat Valenciana com la presidenta, Isabel Bonig, o la portaveu municipal de València, María José Catalá, i ha afirmat en el seu perfil de Twitter : “El port de Rotterdam crea treballs (ni tants ni per descomptat d’alta qualificació), però per causa seua quilòmetres i quilòmetres de costa són sacrificats. Jo no vull això per a València i reclame un debat públic i lliure perquè la ciutat decidisca si vol perdre les seues platges”.

Aquesta posició contrasta amb la nul·la oposició que va fer al projecte com a conseller de Territori en el Consell de Camps, cartera que va gestionar entre el 30 de maig del 2006 i el 30 juliol del 2007.

I és que, segons recull la declaració d’impacte ambiental (DIA) publicada al juliol del 2007, el període d’al·legacions a l’ampliació es va obrir el 19 d’abril de 2006. En el document esmentat tan sols consten al·legacions per part de la Conselleria de Territori referents a temes de qualitat de l’aigua.

En un intercanvi de tuits amb elDiario.es referent al seu canvi de posició, Pons s’ha justificat: “Eren altres temps. Un altre moment històric. Llavors, quan jo parlava de canvi climàtic, ningú em seguia. Li recorde que vaig ser el conseller meló d’Alger [es definia “verd per fora i roig per dins”]. No he canviat. Com amb les plataformes petrolíferes, se’n recorda? Soc jo qui dona benvingudes. I en tot cas, cal reaccionar”. Ha afegit que el projecte s’ha d’explicar a la societat valenciana.

“És la ciutat qui ha de decidir quin model vol per al futur. Al meu entendre, descarregar contenidors no és al que aspiren les millors ciutats europees. És el que ningú vol fer. Preferisc la mar i la platja”, ha assegurat.

No és la primera vegada que l’eurodiputat popular es manifesta en aquests termes. A l’octubre del 2019 també va sorprendre en publicar una columna en el diari Las Provincias en què es va alinear amb Joan Ribó en la seua oposició a l’ampliació nord del port de València sense una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que avalara les modificacions que ha experimentat el projecte inicial.

Pons va afirmar llavors que Ribó encertava “en oposar-se a l’ampliació nord del port, o en exigir almenys garanties addicionals de protecció de la platja”.

El popular va assegurar a més que si el port continua creixent “a costa de la Malva-rosa pel nord o del Saler pel sud, València deixarà de ser una ciutat que té port i es convertirà en un port que té una ciutat”, i va sentenciar: “Rotterdam no és el model en absolut”. “Pagar el preu de sacrificar la Malva-rosa o el Saler per a tindre un port gegant és una decisió que ens enquadra al costat de les ciutats contaminants, una decisió impròpia de l’edat digital i de l’economia verda”, va afirmar.

Pons es va oposar també en el seu escrit de manera frontal al túnel de l’accés nord. “Si s’excava un túnel per a camions per davall de la Malva-rosa, perdrem per sempre la platja. No necessite informes d’impacte per saber-ho”, va apuntar.

Aquesta postura contrasta amb la mostrada dimarts per la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que es va mostrar “totalment i absolutament” a favor de l’ampliació del port de València “amb totes les condicionants econòmiques, socials i mediambientals”.

“Defensar el port és defensar l’economia i els valencians, i aquest és el nou valencianisme”, va apuntar Bonig, que ha assenyalat que des del PP estan a favor de l’ampliació del port de València “amb totes les condicionants econòmiques, socials i mediambientals, però per a això està la declaració d’impacte ambiental, que és un procés administratiu perquè totes les obres que es facen siguen respectuoses amb el medi ambient”.

La portaveu del grup popular a l’Ajuntament de València, María José Catalá, va exigir a Compromís, PSPV i Podem que “no torpedinen l’ampliació del port” perquè d’aquesta infraestructura “depenen milers de llocs de treball”, justament un dels aspectes que qüestiona el seu correligionari González Pons.