Les parades violeta de l’EMT de València compleixen un any: 3.000 dones han baixat dels autobusos nocturns a demanda

En l’últim any, més de 3.000 dones han utilitzat el servei de les parades violeta de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, que ofereix la possibilitat a les dones usuàries que viatgen soles, acompanyades d’una altra dona o d’una persona dependent en les línies nocturnes, de sol·licitar una parada a demanda dins del recorregut de la línia.

“L’ús ha sigut significatiu, tenint en compte que la posada en marxa va ser al març del 2021, enmig de la pandèmia i amb el toc de queda. Això demostra que era un instrument necessari, especialment en aquell moment, en què la ciutat estava més buida que de costum i hi havia usuàries que continuaven utilitzant l’autobús a la nit per als seus desplaçaments justificats”, assenyala el president de l’EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Segons han informat fonts de l’empresa pública, les línies que han registrat més ús de les parades violeta són l’N2 Estació del Nord-Tavernes Blanques i l’N3 Estació del Nord-Benimàmet, amb unes 700 i 600 activacions del servei, respectivament.

Per exemple, s’ha detectat més ús entre les usuàries de la zona de Paterna i Bonrepòs i Mirambell, que han sol·licitat punts de parada en trams de la ruta que les deixaren més prop de les seues destinacions. Això es deu, principalment, al fet que en aquestes zones metropolitanes hi ha àrees amb menys densitat de població i amb trams més llargs sense parades.

“L’EMT no sols contribueix que València siga una ciutat més segura, sinó també l’àrea metropolitana on prestem servei. Seguirem posant tots els mitjans al nostre abast perquè totes les dones es moguen lliures i segures a València i la seua àrea metropolitana”, ha afegit Grezzi.

Aquest servei, que va ser premiat en l’última edició dels Premis de la Setmana Europea de Mobilitat a la Comunitat Valenciana, s’ofereix a partir de les 22.30 h en la C3 (que també circula a la nit) i en les línies nocturnes, en què la majoria de les persones usuàries són dones. El 2021, 380.000 persones van utilitzar les línies nocturnes de l’EMT, que no van parar de prestar servei en cap moment, ni en els moments amb més restriccions de la pandèmia.

Amb vista a l’augment de l’ús de les línies nocturnes amb les festes falleres, des de l’EMT es reforçarà la informació, també a peu de carrer, perquè totes les usuàries coneguen tant el servei de parades a demanda com el protocol contra violència sexual en els autobusos. D’aquesta manera, disposaran de totes les eines per a poder actuar en cada situació.

“El nostre compromís per contribuir a l’eliminació de la violència de gènere i introduir la perspectiva inclusiva de gènere en l’àmbit de la mobilitat és total. Per això hem implantat tant un pla de prevenció, amb les parades violeta, com un pla d’actuació a través del protocol contra violència sexual en els autobusos”, ha afegit.

El protocol, que es va posar en marxa al març de l’any passat, s’ha activat tres vegades durant el 2021. L’ús més nombrós del servei de les parades a demanda apunta que les mesures de prevenció i la sensibilització fetes des de l’EMT estan tenint un gran impacte. De fet, moltes usuàries contacten per informar-se sobre el protocol i saber com actuar en cas de necessitar ajuda.

Aquest servei és pioner en el transport públic pel fet d’oferir a les víctimes la possibilitat de denunciar casos de violència sexual en els autobusos de manera immediata, tant a través de WhatsApp o Telegram (628051047) com recorrent directament al personal de conducció mateix. En aquest moment, el personal de l’EMT acompanya la víctima i s’encarrega de contactar amb la Policia Local o Nacional per sol·licitar la seua intervenció en el lloc dels fets.