Dos ministeris es desentenen i carreguen sobre el Port de València la responsabilitat de fer l’ampliació sense nou informe ambiental

Cap departament ni organisme oficial de l’Estat vol carregar amb les possibles responsabilitats que es deriven de l’ampliació del port de València. Són ja uns quants els exemples de megainfraestructures fallides que ha d’assumir el Govern, l’última i més recent la plataforma Castor de magatzem de gas davant de la costa de Vinaròs que va suposar una indemnització a la concessionària de 1.650 milions d’euros.

En el cas de la polèmica ampliació portuària, tant el Ministeri de Transició Ecològica com el de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han derivat les probables conseqüències legals en l’Autoritat Portuària de València (APV) en cedir-li, mitjançant un canvi normatiu, la condició d’òrgan substantiu i, per tant, la potestat de decidir si les actuacions requereixen una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que substituïsca la del 2007 i que tinga en compte les modificacions que s’han escomés en el projecte.

Com va informar elDiario.es, aquest canvi normatiu es va produir mitjançant la resolució del 30 de març de 2021 de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que va possibilitar que l’Autoritat Portuària (APV) puga decidir per si sola sobre si és necessària una altra avaluació ambiental o no per a l’ampliació que la mateixa APV promou, per haver-la designada com a òrgan substantiu, un tràmit que investiga l’Audiència Nacional arran d’una denúncia de la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciutadana opositora a l’ampliació.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, va presentar divendres l’informe tècnic favorable de Ports de l’Estat als futurs molls de la polèmica ampliació, un document (complet al final de la informació) que fa més ombres que llums.

Sobre la pretesa validesa de la DIA del 2007, l’informe esmentat reflecteix que l’APV aporta un annex denominat ‘Necessitat de sotmetiment al procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord del port de València’, subscrit per la consultora externa HIDTMA al desembre del 2021, en què es conclou que les diferents modificacions introduïdes en el projecte que s’informa respecte del projecte original avaluat ambientalment en el seu moment no tenen efectes sobre el medi ambient addicionals als ja considerats en la resolució esmentada, per la qual cosa no es dona cap dels supòsits establits en la lletra c) de l’apartat 2n de l’article 7 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, que implicarien la necessitat de sotmetiment a un nou procediment ambiental.

És a dir, la mateixa APV ha contractat una consultora perquè avale la seua tesi sobre la validesa de la DIA. Malgrat tot, el paràgraf següent de l’informe de Ports de l’Estat insisteix que “en tot cas, es fa constar que l’Autoritat Portuària de València, en la seua qualitat de promotor i òrgan substantiu de l’actuació, haurà d’emetre certificació que el projecte no requereix sotmetre’s a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest”.

A més, reflecteix que “el volum total de rebliment requerit per a l’execució de les obres recollides en el projecte ascendeix a uns 25.5 milions de metres cúbics”, tot i que la DIA de 2007 estableix aquest paràmetre en 19,05 milions de metres cúbics.

Un altre aspecte molt qüestionable que recull l’informe de Ports de l’Estat és que “el projecte inclou un Pla de Vigilància Ambiental (PVA) amb la finalitat de definir les mesures de prevenció i protecció del medi ambient durant l’execució de les obres”. A continuació, afig que aquest PVA s’ha elaborat a partir dels documents següents: “Estudi d’impacte ambiental (EIA) de l’ampliació del port de València (HIDTMA, abril del 2006) i DIA, aprovada per Resolució de data 30 de juliol del 2007. En aquesta s’aprova el PVA després de la fase d’informació pública i consultes a les diferents entitats sobre l’EIA, i s’integren algunes de les al·legacions emeses”. És a dir, s’ha elaborat un pla basat en documents elaborats fins a 15 i 16 anys abans que es construïra el dic nord que ha erosionat les platges del sud.

Quant a la maniobrabilitat dels vaixells, l’informe “fa constar que els resultats d’operativitat indicats en el projecte i resumits en aquest informe es corresponen amb els vaixells portacontenidors grans, esmentats abans (24.000, 16.000 i 11.000 contenidors), i no s’ha analitzat el comportament de les atracades per a vaixells menuts”.

Per aquest motiu, “es recomana la conclusió d’aquest assaig quan això siga factible, a l’efecte d’assegurar l’operativitat de la terminal per a una flota el més àmplia possible de portacontenidors”.

Quant al pressupost de l’obra que s’escometrà amb fons públics, lluny dels 400 milions anunciats, segons l’informe ascendirà a 448.507.561,30 euros d’inversió, cosa que suposa un pressupost de licitació de 542.694.149,17 euros, IVA inclòs, sense que el projecte tinga finançament procedent de fons europeus.

Informe Puertos del Estado