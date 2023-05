Paralizada la remodelación de la plaza del Ayuntamiento de València por el recurso de un despacho de arquitectos

Un recurso de los despachos de arquitectos Mcbad Colomer Dupont y Structures Architectes, autores del proyecto 'Dosel Climático', finalista en el concurso de ideas para la remodelación de la plaza del Ayuntamiento de València, ha paralizado el avance de la actuación.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) ha aceptado la mencionada alegación en la que los denunciantes ponen de relieve que en el equipo del despacho de Miguel del Rey, redactor de proyecto 'Re-natura', ganador del concurso, se integra la empresa Paisaje Transversal SL, que fue la encargada de impulsar el proceso participativo previo 'Pensem la Plaça'. Para el equipo recurrente este hecho supone una incompatibilidad que puede haber implicado información privilegiada a los ganadores del proceso, según ha avanzado el diario Las Provincias.

Al respecto, fuentes municipales han afirmado que ya enviado su respuesta al TARC dejando constancia que no exite tal incompatibilidad. En concreto, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, desde el servicio de Proyectos Urbanos argumentan que “no queda acreditado que el equipo ganador tuviera información privilegiada, pues los resultados del proceso participativo 'Pensem la Plaça se hicieron públicos tras la finalización del contrato y pueden consultarse en la web municipal siendo asimismo, dichos resultados difundidos y publicados en la página web municipal, por lo que cualquier licitador ha tenido acceso a dicha información, además de que con el fin de que los posibles licitadores tuvieran fácil acceso a dicha información para presentar sus propuestas, se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público”.

Además, “se pone de manifiesto que Paisaje Transversal, S.L. no ha participado en la elaboración de los pliegos y Bases del Concurso, y no se produce un trato privilegiado puesto que la información derivada del contrato ha sido publicada (en la página web municipal) y se pone a disposición de todos los licitadores la misma información de la que dispone la Administración, no constituyendo uso de información privilegiada”.

Por consiguiente, “no existe causa de incompatibilidad, puesto que las personas redactoras del Pliego de Prescripciones Técnicas son personal funcionario del Ayuntamiento de València y la intervención de la mercantil se limita a dinamizar un proceso participativo que oriente y establezca unos criterios para que los ciudadanos formulen propuestas pero de ningún modo, supone participar en la redacción de las Bases Reguladoras del Concurso de Proyectos”.

El TARC, tras recabar las diferentes alegaciones, deberá pronunciarse ahora en un plazo aproximado de un mes sobre la validez del resultado del concurso.

Desde el Grupo municipal Popular han señalado que “la paralización del proyecto de la plaza del Ayuntamiento es una muestra más de la nula gestión y falta de supervisión de los proyectos del gobierno de Ribó y PSOE, en este caso de los socialistas”, explicó el concejal del PP, Carlos Mundina

El concejal del PP asegura que “todo esto responde al nerviosismo de un gobierno que sabe que va a perder las elecciones municipales y que sigue presentando todos los días proyectos que en ocho años han sido incapaces de poner en marcha como es el caso de esta remodelación definitiva de la plaza del Ayuntamiento donde sólo han sido capaces de realizar una chapucera remodelación provisional que nos ha costado más de 1,2 millones de euros”.