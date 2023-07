La plataforma CIEs No de València exigeix l’alliberament d’un intern amb trombosi venosa profunda

“H.F. està tancat en el CIE de València des de fa 8 dies. Pateix trombosi venosa profunda i tromboembolisme pulmonar, motiu pel qual el tractament és fonamental per a previndre que un coàgul puga causar una embòlia pulmonar greu”.

Aquesta és la descripció que fa la plataforma CIEs No de l’estat d’un dels interns en el centre d’internament d’estrangers (CIE) de Sapadors, a València.

Des de l’entitat van afirmar dimarts que, “a causa de la seua situació mèdica, té risc que es produïsca una hemorràgia per possibles colps, per postures incorrectes o per la falta de continuïtat del seu tractament” i van advertir que “la seua expulsió produiria un risc extrem de patir una embòlia pulmonar, que podria causar-li la mort”.

La plataforma va assegurar que “aquests riscos posen en evidència que tant l’internament com la seua expulsió posen en risc la seua vida, per la qual cosa el seu trasllat hauria de comptar amb l’autorització d’un metge forense” i van exigir “l’immediat alliberament de l’intern perquè puga tindre un control i tractament dignes”.

A més, van afegir que “l’Estat és responsable de la seua integritat i, si se li produeix algun agreujament de la seua malaltia a causa de l’internament o l’expulsió, haurà de respondre per això”.

Sobre aquest tema, fonts de la Sotsdelegació del Govern van informar que l’intern va ingressar en el CIE el 16 de juliol: “Va ser sotmés a reconeixement mèdic rutinari per part del metge del CIE, qui el va derivar a l’hospital, on va ser reconegut mèdicament. La malaltia la pateix des de fa uns 20 anys”.

Des de la plataforma, no obstant això, van insistir que “encara que en el CIE se li aplica un tractament, no és el lloc idoni per a aquesta persona, ja que qualsevol colp o caiguda que tinga li pot provocar una hemorràgia que li pot costar la vida”, motiu pel qual van exigir que se li aplique “qualsevol altra mesura provisional que li proporcione assistència sanitària i que no pose en risc la seua salut”.