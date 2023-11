Primera clivella entre el PP i Vox pels Gay Games: els ultres, únics que voten en contra de demanar ajudes al Govern

No han passat ni tres setmanes des que es va oficialitzar el pacte de Govern entre el PP i Vox en l’Ajuntament de València i ja s’ha obert la primera clivella entre tots dos pels Gay Games que acollirà la ciutat el 2026.

La Comissió d’Hisenda va proposar dimecres, amb els vots a favor del PP, Compromís i el PSOE i el vot en contra de Vox, sol·licitar al Govern d’Espanya la declaració dels Gay Games com a esdeveniment públic excepcional i que es dote en els pressupostos generals de l’Estat dels anys 2024, 2025 i 2026 una partida específica per a la promoció i el desenvolupament de la competició. Igualment, la Comissió d’Hisenda ha acordat demanar el suport de les Corts Valencianes i de la Diputació de València perquè l’esdeveniment tinga transcendència nacional i internacional.

Totes dues institucions es van comprometre en el moment en què València va ser elegida oficialment seu a donar suport econòmic a l’esdeveniment. De fet, es va constituir la Fundació València Diversitat integrada per agents del col·lectiu LGTBI per a organitzar-lo. Tal com ha informat elDiario.es, l’entitat tenia una assignació pressupostària per a aquest exercici de 250.000 euros que finalment no s’ha executat i s’ha quedat sense assignació municipal per a l’any que ve, segons el PP, perquè es crearà un comité organitzador que es dotarà de pressupost més endavant.

El regidor socialista Borja Sanjuán va informar dimecres que el PP es va veure obligat a presentar una moció en la comissió per a aprovar la declaració dels Gay Games com un esdeveniment d’interés públic excepcional davant les reticències del seu soci de govern a preveure una partida pressupostària perquè València puga continuar amb l’organització dels jocs el 2026.

“Des del Partit Socialista hem allargat la mà perquè València puga acollir aquest esdeveniment inclusiu tan important, però hem exigit un compromís de totes les institucions valencianes per a la celebració, amb la Generalitat i la Diputació al capdavant, i no sols del Govern central com pretenia el PP”, va finalitzar.

Per part seua, el soci de govern de l’alcaldessa de València, María José Catalá, i portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, va justificar el seu vot en contra perquè “els Gay Games són una invenció del marxisme cultural, de l’esquerra política i els defensors de la política identitària que pretenen imposar idees absolutistes sobre la nostra societat”, malgrat que és un esdeveniment obert a tots els esportistes independentment de la seua orientació sexual.

Segons Badenas, “si es tracta d’uns jocs, de la pràctica d’esport per a qualsevol ciutadà amb independència de la seua tendència sexual, el nom no sols no és afortunat, sinó que resulta fins i tot discriminatori”.

Per tot això, “el vot de Vox en la Comissió d’Hisenda de dimecres va ser contrari a la declaració d’esdeveniment d’interés públic excepcional d’aquest esdeveniment que només reforça els axiomes de la política d’identitat i de la correcció política”.

Dades dels Gay Games

Els Gay Games són una de les competicions esportives i culturals més importants del món. Se celebren cada quatre anys des del 1982 i reuneixen esportistes i aficionats al voltant de principis com la diversitat, la participació, la inclusió i la superació personal. Els jocs estan oberts a la participació de qualsevol persona, independentment del sexe, la raça, l’origen ètnic, la discapacitat, l’orientació sexual o la religió.

Els Gay Games que es disputen en aquests moments a Hong Kong i Guadalajara (Mèxic) se celebraran a València previsiblement el mes de juny del 2026 i duraran 10 dies. Està previst que es practiquen més de 37 esports i 20 esdeveniments culturals repartits pels barris i els districtes. S’espera l’arribada a la ciutat de 13.000 a 15.000 esportistes i prop de 100.000 visitants. L’impacte turístic estimat superarà els 100 milions d’euros.

La declaració de la competició com a esdeveniment d’interés públic excepcional fomentaria la col·laboració privada, perquè proporcionaria incentius fiscals a les empreses valencianes que hi participaren.