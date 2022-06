El Puerto de València pone como ejemplo de sostenibilidad su ampliación pese a negarse a evaluar su impacto ambiental

El medio ambiente, las nuevas tecnologías, los cambios geopolíticos o los desafíos demográficos son los grandes retos a los que se enfrentan los puertos europeos, tal y como quedó acreditado este jueves en la Conferencia de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), que se celebra en València, y que reúne a más de 200 expertos de asociaciones, empresas y administraciones portuarias de los países de la Unión Europea.

“La comunidad portuaria debemos alinearnos con las necesidades de la Unión Europea y de nuestros países para seguir defendiendo nuestro papel internacional tanto a nivel político como económico. Tal y como recoge la Declaración de Valencia de la ESPO, las instituciones tienen que hacer una apuesta estratégica por los puertos y las infraestructuras, que son esenciales en la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de las ciudades, la actividad económica y la situación geopolítica”, defendió el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, durante la inauguración de la Conferencia de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), que se está celebrando en València, y que reúne a más de 200 expertos de asociaciones, empresas y administraciones portuarias de los países de la Unión Europea .

El presidente de la APV participó en la inauguración de la Conferencia ESPO, en un acto que también contó con el presidente de Puertos del Estados, Álvaro Rodríguez Dapena, la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, María Pérez, y la presidenta de ESPO, Annaleena Mäkilä.

Aurelio Martínez no perdió la ocasión de reivindicar las supuestas bondades de la polémica ampliación norte proyectada, rechazada por el alcalde de València, Joan Ribó, por dos de los tres socios del Pacto del Botánico (Compromís y Unides Podem) y por colectivos vecinales y ecologistas, principalmente por la ausencia de estudios ambientales que garanticen que las playas y la Albufera no sufrirán daños adicionales, y que no se producirá un colapso en los accesos que a su vez aumente la contaminación.

Martínez comentó que “desde Valenciaport nos hemos marcado el gran objetivo de transformación de convertirnos en un puerto cero emisiones en 2030, implicando a toda la comunidad portuaria en torno a un plan común que presida nuestra estrategia y trascienda nuestras iniciativas”.

“Por ello, -continuó- estamos incorporando activamente las nuevas tecnologías energéticas, como el hidrógeno, a las operaciones portuarias y explorar las diferentes aplicaciones que pueden tener. También estamos trabajando con otras energías alternativas como instalaciones fotovoltaicas o eólicas”.

Según explicó, un ejemplo de esta búsqueda de soluciones sostenibles en las operaciones portuarias es la nueva terminal de contenedores que utilizará las tecnologías más avanzadas, incluida la Inteligencia Artificial, para gestionar las operaciones bajo el principio de “cero emisiones”.

Paradójicamente, la principal polémica en torno al proyecto es que las modificaciones realizadas no están amparadas por la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007, la cual está basada en una ley del año 1986 que ya no está en vigor, por lo que es imposible saber qué concecuencias tendrá la nueva infraestructura.

Sin embargo, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, comentó que “el desarrollo de una nueva terminal en una ampliación que ya está hecha, con una DIA en vigor, y sin ningún problema desde el punto de vista ambiental, es una grandísima oportunidad para convertirla en una base en el Mediterráneo occidental de conectividad marítima con el resto del mundo”.

Dapena se pronunció en estos terminos tras derivar las posibles responsabilidades jurídicas de la nueva terminal en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por medio de un informe en el que le solicitó que emitiera “certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo”.

En materia de innovación, el responsable de la APV ha apuntado que “junto con la Fundación Valenciaport hemos puesto en marcha el proyecto OPENTOP, el centro de innovación abierta para el sector logístico portuario que queremos que sirva de palanca para atraer talento y desarrollar ideas y soluciones innovadoras para el sector. Además, en Valencia, junto con el resto de las autoridades portuarias españolas y en coordinación con Puertos del Estado, hemos creado el Fondo Ports 4.0, el mayor fondo de apoyo a la innovación abierta de Europa que ya va por su tercera campaña”.