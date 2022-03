Ribó afirma que “no tiene sentido” que el mismo Puerto de València decida si es necesario un informe ambiental para la ampliación

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València ha dado cuenta este viernes de un informe de Puertos del Estado sobre la ampliación norte del puerto.

El alcalde, Joan Ribó, ha vuelto a dejar clara la posición del Ayuntamiento y ha exigido una vez más una declaración de impacto ambiental (DIA) que valore los efectos de la operación sobre las playas del sur, la movilidad urbana y metropolitana, y la superficie para los contenedores. El máximo responsable municipal ha reclamado este documento para garantizar la calidad medioambiental de València, no al revés. “Había tiempo de hacerlo y no se ha hecho”, ha asegurado.

“A la espera de una lectura reposada del informe, tengo que decir lo mismo que dije en su momento: sin una DIA el alcalde de València no puede votar a favor de esta ampliación”, ha manifestado Ribó. El alcalde ha recordado que hay “planteamientos jurídicos” en el ámbito europeo que abogan por una garantía de estas características.

También ha exigido que sea realizado por las autoridades ambientales y no por el mismo puerto. “No puede ser el mismo organismo que hace la obra y que se da el permiso, porque no tiene sentido”. Según Joan Ribó, “el puerto no es la autoridad reconocida a nivel europeo ni a nivel general jurídico para hacer una declaración en este sentido”.

La decisión de ampliar o no el puerto, ha proseguido, “se debe hacer siempre respetando las condiciones medioambientales de esta ciudad”. Por eso ha puesto de relieve “la obligación” de una DIA para “investigar, conocer y analizar” los efectos de la intervención sobre “tres elementos claves que se podrían ver muy afectados”: las playas del sur, la movilidad urbana y metropolitana, y la superficie para los contenedores.

Ribó ha insistido en la “preocupación en temas medioambientales; es imprescindible”. “Como alcalde de la ciudad de València, quiero una ciudad con puerto, no un puerto con ciudad”.

Esta es, en palabras del primer edil, “una posición muy clara en defensa de la calidad de vida y medio ambiente de la ciudad”. “Queremos que la calidad medioambiental de esta ciudad mejore, no empeore y, ante la ampliación, tenemos la sospecha que puede empeorar”, ha afirmado.

“En todo el tiempo que ha pasado, si se hubiera querido, se podría haber hecho la DiA”, ha señalado el alcalde, quien ha expresado el “temor de que se adjudiquen unas obras y después sean declaradas no válidas”, lo cual “tendría consecuencias terribles”.

Compromís desmiente que se haya autorizado

La coalición Compromís ha señalado hoy que el último comunicado de la Autoridad Portuaria sobre la ampliación del Puerto de València responde sólo a un ejercicio publicitario de Aurelio Martínez para intentar justificar una ampliación innecesaria.

Compromís sostiene que no existe ninguna autorización expresa a la ampliación por parte del Estado, lo que ha sucedido es que, de nuevo, se deja la responsabilidad última y las consecuencias en la Autoridad Portuaria.

En este sentido la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha anunciado que la coalición se sumará a los recursos judiciales de plataformas ciudadanas y colectivos vecinales si estas obras de ampliación, contrarias a la legislación ambiental vigente, son finalmente iniciadas.

Podem pide una nueva DIA

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, y la coordinadora de Podem, Pilar Lima, han asegurado que “el Puerto de Valencia no ha obtenido autorización alguna, sigue teniendo que certificar que la pretendida ampliación no causará daños en las playas del sur, en la Albufera y en la calidad de vida de la ciudadanía, algo que parece del todo imposible si se acomete la macro ampliación”.

Pilar Lima ha manifestado que “no es responsable que Puertos del Estado se lave las manos ante el despropósito que supondría ampliar el Puerto de Valencia sin un estudio de impacto ambiental actualizado” y que “la posición de Podem es firme en la defensa de un modelo de ciudad sostenible y en beneficio de la ciudadanía, y así lo hemos manifestado en la Comunitat, en España y en Europa”.