Ribó destaca que el dictamen de los expertos critica que el Puerto no ha compensado la erosión de las playas de la Albufera

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado este lunes sobre el informe que han elaborado seis catedráticos, doctores y expertos de la comisión científica de la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera de València sobre el posible impacto de la polémica ampliación del Puerto de València en sus playas y en el propio lago.

El dictamen, avanzado en exclusiva por elDiario.es, concluye que hay impactos en la biodiversidad que no se han evaluado y que son de obligado análisis por ley, por lo que reclama “una rigurosa evaluación”, afirma que “el puerto es la principal causa de los problemas de erosión de la restinga” y recomienda “desmantelar infraestructuras sobre la línea de costa que hayan perdido su funcionalidad”.

El documento está firmado por Josep E. Pardo (catedrático de la Politécnica), Pablo Vera (doctor en biodiversidad), José Serra (catedrático de la Politécnica), Eulàlia Sanjaume (doctora de la Universitat de València), Francesc La Roca (doctor de la Universitat de València) y Ernest García (profesor emérito de la Universitat de València).

Ribó ha comentado que le parece “muy importante el informe que han elaborado diferentes expertos, alguno de ellos de la Politécnica que ya ha hecho diferentes informes sobre el puerto y que me parece muy importante su presencia, y dicen cosas muy claritas” entre las que el alcalde ha destacado varias: “El Puerto aún no ha hecho ninguna actuación para regenerar las playas del sur. Sé que dirán que no tiene competencias, pero entre el Puerto y la Dirección General de Costas la realidad es que como consecuencia del Puerto tenemos una regresión de la restinga peligrosa porque a la larga puede suponer lo peor para la Albufera”.

El primer edil ha comentado que “este es un elemento que debe de evaluarse seriamente y debe de plantearse seriamente” y ha recordado que en su día votó en contra de la ampliación del Puerto porque “hacía falta una declaración de impacto ambiental” y ha afirmado que sigue pidiendo “una declaración de impacto ambiental seria que es algo que hasta ahora no se ha hecho y es una asignatura pendiente que tiene que hacerse”, tal y como apuntan los expertos.

El alcalde de València también ha dicho que estudiará llevar el informe al próximo consejo de administración de la Autoridad Portuaria (APV) para que se tome en consideración.

Tal y como informó este diario, el dictamen concluye que “el Puerto de València nunca ha efectuado ninguna acción para compensar o reparar estos daños” y afirma que es imprescindible que la APV ponga en marcha actuaciones “para restablecer la conectividad litoral que alteró desde las primeras etapas constructivas, pero muy particularmente, las causadas por la ampliación de la dársena sur (1992-93)”, unas acciones que “tendrían que contar con el apoyo de la comunidad científica”. Además, “del mismo modo que la legislación considera en otros sistemas naturales, en el futuro se tendrá que tener en cuenta la posibilidad de desmantelar infraestructuras sobre la línea de costa que hayan perdido su funcionalidad”.

El documento añade que la modificación del muelle norte persigue un incremento de la capacidad operativa del puerto de València y, en consecuencia, un incremento del tráfico marítimo: “Los impactos sobre la biodiversidad causados por el aumento del tráfico no han sido considerados por declaraciones de impacto anteriores. Estos impactos, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente, requieren de una rigurosa evaluación”.