UGT només acceptarà negociar les jornades de treball en Ford Almussafes si la companyia assigna a la planta els models elèctrics

Qualsevol canvi en les condicions laborals dels 5.000 treballadors de Ford Almussafes quedarà vinculat al fet que la companyia adjudique a la planta valenciana els dos nous models elèctrics que es fabricaran a Europa.

Així ho va traslladar dilluns el sindicat UGT, organització majoritària en la factoria valenciana amb un 97% de representació, a la direcció després d’una reunió amb el comité d’empresa per a avançar en un acord per l’electrificació de la planta.

L’11 de gener passat es va produir una altra trobada en què els directius van traslladar al comité d’empresa la necessitat urgent de revisar els paràmetres de competitivitat de la factoria valenciana davant la reestructuració que escometrà la multinacional a Europa per adaptar-se a les noves maneres de mobilitat sostenible, en concret als vehicles elèctrics, una reestructuració que, segons la mateixa empresa, podria passar pel tancament d’alguna de les plantes del vell continent.

Per fer-ho, la direcció va proposar als sindicats negociar una reducció dels costos salarials, l’extensió de les jornades de treball i un augment del nombre de dies de faena per any.

La proposta va ser rebutjada pels diferents sindicats, si bé és cert que UGT va sol·licitar un recés en el procés de negociació que s’ha allargat fins dilluns per consultar entre els seus afiliats la possibilitat d’oferir com a contrapartida una possible negociació de qüestions de flexibilitat laboral en funció dels volums de producció dels nous models que puguen valdre per a resoldre el problema, sempre deixant clar que no acceptarà una retallada salarial de cap mena.

Segons el portaveu de l’organització sindical, José Luis Parra, un 87% dels 3.900 votants ha avalat la proposta d’UGT, per la qual cosa s’ha donat llum verda a seguir amb la negociació prevista per a dilluns.

Les mateixes fonts han informat després de la reunió de dilluns que la direcció ha assumit el compromís de pujada salarial del 7% corresponent a l’IPC més un 0,5% addicional per a aquest exercici amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, una pujada qüestionada per l’empresa en reunions anteriors.

La companyia ha insistit en el moment crític que travessa la factoria amb vista al futur i ha posat damunt la taula una vegada més l’augment necessari dels temps de faena, amb l’objectiu de mantindre la productivitat amb vista al futur i ser així candidats a fabricar els vehicles elèctrics.

UGT ha manifestat que sent coneixedors de la situació de reculada que viu el sector de l’automòbil i l’enorme reestructuració de Ford Europa, l’acord que es puga aconseguir estarà supeditat a l’assignació dels dos nous models elèctrics pendents de ser adjudicats des de Detroit a una planta europea. Una decisió que es produirà previsiblement el mes vinent de juny i que es dirimirà entre Almussafes i la planta alemanya de Saarlouis.

El termini imposat per la companyia per a arribar a un acord acaba el 27 de gener, per la qual cosa dimecres es produirà una altra reunió per a avançar en l’acord sobre els temps de faena, sempre lligat al fet que s’atorguen a la planta valenciana els models elèctrics.

“Hem traslladat a la direcció que les retallades salarials no són assumibles, però que estem disposats a parlar de flexibilitat de les jornades en funció de la demanda dels nous models elèctrics per traslladar el missatge que, si aposten per València, la plantilla respondrà i per descomptat cap cotxe es quedarà sense fabricar per qüestions laborals”, ha explicat Parra.

El portaveu sindical ha advertit que dels cinc models que fabrica actualment Almussafes (Mondeo, Transit, S-Max, Galaxy i Kuga) en dos anys tan sols podria quedar el Kuga, la qual cosa deixaria la planta valenciana en una situació complicada si no s’aconsegueix la fabricació dels models elèctrics