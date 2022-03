València construirá un jardín junto a la subestación de Patraix y otro al final de Blasco Ibáñez para desterrar su prolongación

La vicealcaldesa de València y responsable de Urbanismo, Sandra Gómez, ha anunciado este jueves que Urbanismo dispone de 3 millones de euros para iniciar la expropiación de varios solares que permitirán disponer del suelo necesario para desarrollar una nueva plaza peatonal en el barrio de Favara, tras llegar a un acuerdo con la propiedad.

“Los vecinos y vecinas llevan décadas luchando para que esa zona se convierta en una plaza y acabamos de dar un gran paso para conseguirlo”, ha indicado y ha reivindicado que con estas actuaciones “defendemos los intereses de los barrios y de las familias de trabajadoras”.

Gómez ha puesto en valor que la nueva plaza formará parte del proyecto València Ciudad de Plazas, que lleva años siendo promovido por la concejalía de desarrollo y renovación urbana y que tiene como objetivo recuperar espacio público para los vecinos y vecinas de la ciudad, creando nuevos espacios de encuentro y socialización en los barrios.

La vicealcaldesa ha explicado que la nueva plaza se situará sobre los actuales solares entre la calle Campos Crespo y la subestación eléctrica de Patraix e incluirá además la remodelación de las calles Ramón Perellós y Folch Cardona. En total, la futura actuación abarcará una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados.

“Este es un proyecto muy esperado por los vecinos y vecinas del barrio de Favara y además delimitará una parcela que se destinará a equipamiento público, una vez se proceda a la urbanización del ámbito”, ha precisado.

Además, ha destacado que la reurbanización de este solar y la creación de la nueva plaza “dignificarán un entorno de gran valor patrimonial y cultural, poniendo en valor las casas protegidas situadas entre la calle Folch Cardona y la calle Ramón Perellós, y la chimenea industrial en la misma calle”. “Con la futura actuación se podrá poner en valor esta parte del patrimonio del barrio de Favara”, ha remarcado.

Según ha explicado, estos 3 millones forman parte de los más de 13 millones de euros de los remanentes de 2021 en varios proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los valencianos y valencianas a través de la intervención en su entorno urbano, entre los que ha destacado también los 7,5 millones que se destinarán a la expropiación de los terrenos de Adif situados en la avenida Blasco Ibáñez.

Gómez ha remarcado que este proyecto es “muy simbólico” porque “va a permitir bloquear definitivamente la prolongación de Blasco Ibáñez a través del Cabanyal-Canyamelar”. Además, ha expuesto, “en una semana en la que hemos comprobado que la portavoz del PP sigue soñando con la prolongación de grandes avenidas en lugar de fomentar una desarrollo más sostenible, más verde y, por lo tanto, una ciudad más humana y más amable”.

En este sentido, ha vinculado la ampliación de Blasco Ibáñez a la apuesta del actual PP por la prolongación de la Alameda, “ese lastre que heredamos de la Formula 1 y que vamos a transformar en un paseo biosaludable, gracias a la reformulación del PAI del Grao”. “La actual portavoz hace las propuestas que hacía el PP hace 20 años porque no tiene modelo de ciudad. No conoce València y no sabe qué quieren los vecinos y vecinas de esta ciudad”, ha puntualizo.

Por ello, ha apuntado que la expropiación de los solares de Favara y de Serrería suponen “dos hitos”. “Representan un cambio radical de la concepción de la ciudad pasando de un conglomerado de grandes avenidas, de coches y malos humos, a una ciudad más amable, caminable y pensada para poner en el centro de las prioridades a las personas”.