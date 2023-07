Vox se une al minuto de silencio por la víctima de violencia de género en el Ayuntamiento de València al no haber pancarta en el balcón

La alcaldesa de València, María José Catalá, y representantes de todos los grupos políticos municipales, incluido Vox, han guardado un minuto de silencio este martes ante la puerta principal del Ayuntamiento en repulsa por el asesinato machista de una mujer en el municipio de Antella y contra la violencia de género. Tal como ha subrayado Catalá, “de manera unanime, este consistorio rechaza este tipo de violencia y se compromete a concienciar y sensibilizar a las sociedad contra la violencia de género”.

La imagen ha levantado expectación después de que este lunes la presidenta de las Corts Valencianes, la ultraderechista Llanos Massó, se saltara el compromiso institucional contra la violencia machista, apartándose de la pancarta que condena la violencia machista tras el asesinato de una mujer en el municipio valenciano de Antella, pese a las declaraciones institucionales y los acuerdos suscritos por la Cámara que preside.

Tras el revuelo generado, los ediles Vox presentes en el minuto silencio se han adherido junto al resto de concejales de la corporación, con la diferencia de que en esta ocasión no había ninguna pancarta de condena por el asesinado machista colgado del balcón del Ayuntamiento, como sí ha ocurrido en otras ocasiones (ver foto).

Preguntada por la cuestión, Catalá ha asegurado que han aplicado el protocolo que en 2020 aprobaron Compromís y el PSPV, según el cual los minutos de silencio por víctimas de violencia de género y el correspondiente colgado de la pancarta de condena se realizan cuando la víctima reside en el término municipal. De no ser así, el Ayuntamiento y sus concejales se suman a los minutos de silencio que se programan en otras instituciones, como las Corts o la Delegación del Gobiernio.

En este caso, tal y como ha comentado Catalá, se ha organizado el minuto de silencio por una petición de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pero no se ha colocado la pancarta al no residir la víctima en la ciudad.

Las explicaciones, sin embargo, no han convencido ni a Compromís ni al PSPV. La portavoz municipal adjunta, Papi Robles, ha explicado que siempre que se ha hecho una concentración por un asesinado machista en el Ayuntamiento de València se ha sacado la pancarta, por lo que en esta ocasión, más allá de que la víctima no resida en la capital, si se ha optado por guardar un minuto de silencia también se debería haber sacado la pancarta para escenificar esa condena, así como el motivo del minuto de silencia. Para Robles, Catalá ha evitado de esta forma una foto de Vox desmarcándose de la violencia de género, tal y como hizo Llanos Massó al separarse de la pancarta de las Corts y tal y como ha venido haciendo el partido de extrema derecha siempre se ha sacado un lema sobre la violencia de género.

La portavoz de los socialistas, Sandra Gómez, aunque no ha querido poner el foco en el tema de la pancarta también ha considerado que ha sido una maniobra de Catalá: “Seguramente el Partido Popular por evitar la foto de ayer no ha querido poner una pancarta, cuando lo podría haber hecho, da igual lo que pusiera por escrito en el protocolo, pero lo importante es que todos los responsables políticos tenemos que rechazar sin matices la violencia de género y la violencia machista y no buscar vías de escape para ver si estoy pero no estoy”.

Gómez, ha advertido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que es “incompatible pactar con Vox y luchar contra la violencia de género”.

Los representantes de Vox en el Ayuntamiento de València no han hecho declaraciones tras el minuto de silencio.