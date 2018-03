Las malas relaciones de Bergoglio con los Kirchner

Don Romano no imparte catequesis en su iglesia de Santa Maria Delle Grazzie, ya lo hacen los catequistas. Pero le gusta pasar a saludar a los cerca de ochenta niños que la reciben y que tomarán la comunión entre finales de abril y principios de mayo. Estos, en ocasiones, le piden que les aclare ciertas dudas sobre Dios que no acaban de entender como que si está en todas partes, por qué no lo ven. Aunque desde el 11 de febrero, las dudas las provoca el Papa. "Don Romano, ¿Benedicto nos deja como mi padre nos dejó a mi madre y a mí?" , le sorprendió uno.

"Y qué le dices. No conoces su situación, no sabes si se ha marchado porque está enfermo o porque es un vicioso y se ha ido con otra mujer. No sabes qué decir para no afectar al muchacho. Y además, está el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre...". Pero don Romano no se amilanó y respondió: "El Papa no nos ha dejado, seguirá con nosotros, estará ahí para cuando le necesitemos", y añadió: "Y debes querer a tu padre como él te quiere a ti. Reza por él y si necesita tu ayuda, ayúdalo".

Otro chaval también se dirigió a él para aclarar sus dudas: "¿Se ha marchado porque se ha enfadado?". Y don Romano, calmó: "No. Lo que sucede es que está cansado y teme que no pueda hacer su trabajo plenamente, ya no puede viajar. Mira, si yo un día estoy malo y no puedo venir a la iglesia, me puede sustituir don Francesco y no pasa nada, pero si sigo enfermo de continuo no podré atenderos ni estar con vosotros y puede que entonces, si nadie puede sustituirme, os quedéis sin que os abran las pistas de fútbol, y eso no os gustaría".