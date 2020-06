Así ha sido el auge de los 'e-commerce' a raíz del parón comercial de las tiendas físicas durante el confinamiento

Lejos ha dejado el coronavirus aquellos tiempos en los que muchas personas temían hacer compras por Internet por aquello de que no les clonaran la tarjeta, les estafaran después de pagar y no les mandaran los productos adquiridos o llegaran con una calidad ínfima y luego no los pudieran devolver. Sobre todo, los más mayores o menos bregados en las operaciones virtuales a través del ordenador o el móvil, tenían miedo de meter la pata, equivocarse de opción y que el error le saliera bastante caro.

Todo eso ha sido superado durante estos meses de confinamiento porque los ciudadanos hemos tenido que hacer un aprendizaje intensivo para adquirir los productos que necesitábamos pero no podíamos salir a comprar. Y hemos visto que no sólo no era complicado, sino que el e-commerce nos lo pone realmente fácil, las opciones de pago son múltiples y seguras, sin sustos en la cuenta a posteriori, y a un simple clic desde el propio smartphone o la tablet.

Es más, encontrar el mejor producto en relación calidad-precio entre todas las tiendas online puede incluso resultar divertido. Nos convertimos en una especie de 'cazagangas' comparando precios, calidades, tiempos de envío y gastos de mensajería y salimos de la web con el producto pagado y con la sensación de haberle ganado el pulso a todas las plataformas apostando por el mejor postor.

Las garantías son imprescindibles

Dentro del concepto del mejor postor, ya sabemos que podemos esperar y exigir garantías como la devolución gratuita, comparativas de productos similares, una jerarquización por categorías o precios y hojas de producto detalladas con las opiniones de los clientes sin censuras.

Estas siempre son una gran pista a seguir para acertar entre tamaña oferta de productos de diferentes gamas, así como los artículos que hablan de sus características para que tengamos claro lo que nos podemos encontrar inclusive dentro de una misma plataforma de e-commerce. En ese sentido, si hay una que tiene grandes valoraciones por parte de los consumidores internautas, tanto de los que ya llevaban tiempo comprando como de los que se han lanzado a raíz de la cuarentena, ni que fuera para enviar un regalo a un familiar al que no podían ver, esa es SixthContinent.

¿Por qué destaca sobre las demás?

Pues porque es la que ofrece más ventajas y precios competitivos en innumerables bienes de consumo, un catálogo con diversas gamas y marcas de todo lo que podamos desear. Lo curioso de esta plataforma es que se basa en la compra de tarjetas digitales de diferentes marcas para pagar sus productos, tanto en tiendas físicas como en tiendas online, de forma que salga mucho más económico. Y, encima, se acumulan créditos y puntos en la web que después podemos canjear por otras tarjetas de compra.

O sea, ganas dinero por comprar y lo puedes reinvertir volviendo a ganar puntos en un bucle infinito. Y los créditos los puedes obtener simplemente iniciando sesión diariamente en sixthcontinent.com e invitando a tus seres queridos y conocidos a la plataforma para que ellos también se beneficien de este sistema en el que el consumidor siempre gana.