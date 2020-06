Todas las dudas que necesitas aclarar para ganar dinero cada vez que compras

Muchas veces, la mejor manera de conocer cómo funciona una plataforma de compra on line es a través de las preguntas frecuentes de sus propios usuarios, por eso hemos organizado las respuestas que necesitas tener claras para entender cómo funciona Sixth Continent, la plataforma de compras internacional basada en la participación en los beneficios, y cuáles son todos sus trucos y beneficios.

¿Cómo funciona Sixth Continent?

Básicamente, como intermediario entre el negocio al consumidor, vendiendo en el mercado B2C, o sea, Business to Consumer, todo tipo de tarjetas de regalo, vales, tarjetas prepago y cupones (tanto en formato físico como digital).

Tú, como consumidor, ganas Créditos no solo por tus propias compras y actividades dentro de la plataforma, sino también por las compras realizadas por todos los usuarios en todo el mundo y por invitar a amigos a participar en la red.

También los obtendrás comprando, en el plazo de un mes, tarjetas de compra patrocinadas por un valor de 300 euros y/o múltiplos.

Con esos Créditos y Puntos MOMOSY acumulados, puedes pagar las tarjetas de compra de las empresas donde tú sueles hacer tus compras habituales de combustible, comida, ropa o envíos de Amazon ahorrando hasta el 50% de su valor con las ofertas exclusivas de SXC.

¿Caducan mis créditos SXC?

No, no expirarán mientras seas un usuario activo, es decir, mientras hagas al menos una compra dentro de cada mes, con o sin el uso de tus Créditos. Si no la haces, tus créditos serán repartidos a partes iguales entre todos los usuarios que hayan gastado al menos 300 euros, y/o múltiplos, en ese mes.

¿Qué son los Momosy Points?

Estos puntos que equivalen a 0,0004 centavos de euro se pueden ganar a partir de las actividades que realices, como el acceso diario a la plataforma, las revisiones de las tarjetas compradas, la invitación de nuevos amigos en la plataforma, etc.

Este es el listado de puntos que ganarías por cada movimiento dentro de SXC:

Se pueden ganar 2.500 puntos simplemente registrándote.

3.700 al completar tu perfil.

100 puntos en el primer Login de cada día en SXC.

500 puntos por registrar cada día de la semana.

1.000 puntos por registrar cada día de un mes.

8.000 puntos por registrar cada día del año.

1.000 puntos en tu primera compra.

1.500 puntos en tu quinta compra.

1.700 puntos en tu décima compra.

2.000 puntos en tu vigésima compra.

2.300 puntos en tu 35ª compra.

2.800 puntos serán otorgados en tu compra número 60.

3.500 puntos en tu compra número 100.

7.000 puntos cada 100 compras.

1.000 puntos en la primera revisión al final de una compra.

1.200 puntos en la 5ª Revisión al final de una compra.

1.800 puntos en la 10ª Revisión al final de una compra.

2.000 puntos por cada 10 revisiones al final de cada compra.

2.000 puntos tras invitar a 20 nuevos usuarios que hayan realizado al menos una compra;

3.000 puntos después de invitar a 50 nuevos usuarios que hayan hecho al menos una compra.

5.000 puntos después de invitar a 100 nuevos usuarios que hayan hecho al menos una compra.

10.000 puntos por cada 100 nuevos usuarios que hayan hecho al menos una compra.

A diferencia de los créditos SXC, los puntos MOMOSY nunca expiran, puedes acumularlos para siempre.

¿Qué puedo usar para pagar mis compras?

Lo máximo que se puede pagar con créditos y puntos es hasta un 50% del valor de tu compra, salvo en Amazon, que son las dos únicas marcas que permiten usar el crédito al 100% del valor de la tarjeta de momento.

Si bien, puedes elegir entre aprovechar sólo tus créditos, sólo los puntos, los puntos más los créditos al 50% o ninguna de las dos cosas, para seguir acumulándolos y pagar con tu tarjeta o por transferencia. En todo caso, si la transacción falla, el crédito estará disponible de nuevo después de 30 minutos.

¿Qué ventajas tiene descargar una tarjeta de compra?

Pagar tus compras a través de las tarjetas, cupones, vales, etc. de SXC conlleva beneficios de precios y ofertas con respecto a lo que pagarías por comprar directamente en las marcas, ya sea física o virtualmente. Esto es todo lo que te permiten:

Ganar muchos créditos;

Tener todas las tarjetas que quieras en combinación con una activación inmediata.

Llegar primero a la distribución de beneficios.

Acceder a ofertas sensacionales.

Obtener productos y servicios de calidad.

¿Cómo son las tarjetas?

Las tarjetas se pueden utilizar tanto en línea como en tiendas físicas, dependiendo de los Términos y Condiciones, donde te informan de las condiciones de uso, cualquier procedimiento de activación y de la fecha de caducidad.

Las tarjetas digitales se descargan en formato pdf en la sección de la web Mis tarjetas de la Cartera y están disponibles después de 3 o más días hábiles, dependiendo de la marca elegida.

Algunas marcas permiten su descarga inmediata, pero para ello es necesario combinar una de las tarjetas patrocinadas propuestas durante la fase de compra.

¿Qué es el creditback?

La devolución del crédito es el porcentaje de crédito que recibes al final de cada compra.

Los porcentajes varían según la marca y en la oferta de cada promoción se aclara cuál será el beneficio que ganarás al adquirirla. En caso de disfrutar de una oferta especial a precio reducido, el valor que contribuye a la ganancia extra es el que realmente se pagó, no el que valía el producto sin la rebaja.

¿Qué es la extrapolación de beneficios?

El extrafit es un crédito distribuido por igual a todos los usuarios que han consumido más de 300€ mensuales y, por tanto, se han ganado el beneficio extra. Varía cada mes en función del consumo de todos los usuarios.

¿Cómo puedo hacer amigos y afiliaciones?

Para enviar una solicitud de amistad, tienes que hacer clic en el perfil de la persona que quieres añadir y hacer clic, pero ten en cuenta que esto es solo para socializar, no da créditos.

Para invitar a un amigo a afiliarse, basta con ir a la pestaña Social y hacer clic en Amigos, luego procede con el botón "Invitar a un amigo", enviándole la invitación por correo electrónico o bien tu enlace de afiliado. Si se registran y hacen compras más de 20 amigos a través de tu enlace personal, sí que obtendrás un porcentaje de las ganancias cuando hagan compras.

¿Cómo cerrar tu cuenta de SXC?

Ve a la pestaña Privacidad e indica el correo electrónico asociado al perfil que deseas cerrar, aunque, como perderás tus créditos y puntos, se recomienda comprobar si tienes tarjetas aún pendientes de canjear o con activación prevista a largo plazo.