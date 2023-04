Comprar lentes de contacto en internet: ¿qué debes tener en cuenta?

Conforme avanza la tecnología, la gama de lentes de contacto o lentillas se hace cada vez más extensa. Estas cuentan con ventajas fundamentales como “la facilitación de la práctica deportiva, una mejor visión periférica que las gafas y una perfecta solución para la reducción del control de la miopía”, apunta Eduardo Morán, decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.

Al tratarse de un producto sanitario, su fabricación y venta debe cumplir una serie de requisitos. Internet está repleto de páginas web donde encontrar lentes de contacto. Pero, ¿es seguro comprarlas online? ¿Qué debo tener en cuenta antes de hacerlo?

Tipos de lentes de contacto

Aunque existen más tipos, podemos hablar de dos grandes tipos de lentes de contacto: las blandas o hidrofílicas, que son las más populares, y las rígidas o RGP.

Como nos explica el oftalmólogo Alberto Ollero, “las blandas pueden clasificarse a su vez, según su uso, en diarias o desechables y según el problema visual que corrigen, en esféricas (miopía e hipermetropía), tóricas (astigmatismos) y multifocales (indicadas para personas con presbicia)”.

Por otro lado, las lentes de contacto rígidas se fabrican con materiales de menor flexibilidad y se suelen utilizar menos por su inferior comodidad. “Esto se debe a que se salen con facilidad, lo que las hace poco útiles para practicar deportes, sobre todo los de contacto. Son muy útiles de todas formas para corregir astigmatismos altos y patologías concretas como el queratocono”, indica Ollero.

Requisitos sanitarios de su venta

Al tratarse de un producto sanitario, debe cumplir una serie de requisitos legales en su fabricación, envasado, esterilización y comercialización.

En la Unión Europea existe una evaluación de conformidad que los fabricantes de lentes de contacto y otros productos deben demostrar para cumplir con la Directiva 93/42/CEE y sus requisitos, logrando así el marcado CE, obligatorio para fabricar y comercializar cualquier tipo de lente de contacto.

Desde hace años, la venta online de lentes de contacto es legal. De hecho, “se venden en tiendas especializadas de cadenas de ópticas que tienen tiendas físicas, pero se pueden comprar también en plataformas online como Alibaba o Amazon y es donde la seguridad de estos productos -que se consideran sanitarios- flojea bastante”, sostiene Ollero.

Tanto Ollero como Morán coinciden en que es necesario tener una prescripción actualizada de un óptico u oftalmólogo que debe ir complementada de “un examen visual para conocer si somos aptos para su uso, saber la graduación exacta, aconsejarnos sobre el mejor diseño para nosotros y también instruirnos en su uso y mantenimiento, servicios a los que no podemos acceder por internet”, apunta Morán.

Esta prescripción, la cual se suele solicitar a la hora de comprar las lentillas en la mayoría de webs fiables, deberá marcar, además de graduación correcta de cada ojo y el material de composición de la lentilla, “la curvatura de las lentes de contacto, que viene indicada con las letras BC y que suele estar entre 8 y 9; y el diámetro, que viene indicado con las letras DIA y suele ser de entre 14 y 14.50”, explica el oftalmólogo Alberto Ollero.

Además, “en el caso de lentillas multifocales, llevará las letras ADD con la adición correspondiente para cerca; y por último, si aportan corrección del astigmatismo, llevan la letras CYL con el astigmatismo que corrigen”.

Así afecta a la salud ocular el uso de una lentilla no homologada

Las lentes de contacto no homologadas pueden poner en grave riesgo la salud visual del usuario. “A través de la vía online, en ocasiones se venden sin ningún tipo de control sanitario ni garantía de seguridad, por lo que estas lentes de pobre calidad pueden provocar irritaciones oculares, conjuntivitis, reacciones alérgicas y, en los casos más extremos, problemas visuales de distintos grados”, asegura Morán.

Como hemos mencionado, la adaptación de lentes de contacto llevada a cabo por un profesional va acompañada de una instrucción en su uso y en el cuidado que se debe tener con las lentillas, como limpiarlas si no son desechables, qué líquidos utilizar, en qué situaciones no se deben poner, etc.

Afirma Ollero que “según diversos estudios, las personas que adquieren sus lentillas por internet son más propensas a obviar estos consejos y por lo tanto más susceptibles a sufrir infecciones y problemas por un mal uso o un abuso en el porte de sus lentes de contacto”.

¿En qué debo fijarme para comprarlas correctamente y corroborar su calidad cuando las tenga en casa?

Según Morán, “internet se ha convertido en un espacio abierto para adquirir cualquier tipo de productos. Comprar lentes de contacto online se ha convertido en una tarea arriesgada”.

Por eso, Ollero recomienda que la tienda online “disponga de posibilidad de leer la prescripción para seleccionar las lentillas adecuadas, que tenga correo electrónico y teléfono para consultar posibles dudas y, por supuesto, servicio de atención al cliente, así como el nombre original de la marca. No es legal vender lentillas 'sueltas' y deben venir en caja perfectamente envasada y precintada, que tengan el marcado CE y que veamos todos los parámetros claramente (potencia, cilindro del astigmatismo, radio y diámetros de las lentillas)”.

Debemos tener en cuenta que “a veces los precios son tan baratos porque se trata de productos caducados o próximos a caducar y que pueden ocasionar daños severos a la salud ocular”, recalca Ollero.

Morán, por su parte, recomienda “huir de las excentricidades y de las páginas webs de comercialización industrial de 'multiproductos'. Lo mejor es acudir a aquellas webs de establecimientos sanitarios de óptica oficiales y con años de experiencia”.

